PS5《Little Devil Inside》敵人形象疑涉種族歧視　火速道歉修改

上週的 PS5 發表會不僅揭露了 PlayStation 5 主機的設計，也公開許多即將登上 PS5 的遊戲陣容，除了索尼本家獨佔大作，三廠全新力作展現出這台主機在效能上的躍進，但仍然有不少規模較小的獨立遊戲作品也在這場發表會上正式公開。其中由南韓獨立遊戲開發商 Neostream Interactive 的半開放世界冒險遊戲《Little Devil Inside》以繪本化的風格以及強烈對比的演出獲得了玩家們的目光。

整體來說，《Little Devil Inside》的預告片在發表活動上正式公開時，大部分的玩家們都對於這款充滿獨特風格的角色扮演遊戲給出了相當正面的反應。然而，影片中所展示的「土著」敵人卻因為外型上的設計而遭到部分網友質疑有種族歧視之嫌。

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在這支預告片中，能夠看到主角在叢林中遭到一群戴著厚嘴唇部落面具的矮人土著追殺，這些土著不僅有著黑色的皮膚，還有著充滿「刻板印象」的辮子造型。由於美國的反種族歧視抗爭仍然還在持續延燒中。讓實況主 Balvin 也在推特上分享了自己對於這個設計的看法，但也強調自己無法判定開發商這個設計背後的本意為何。

在預告片中，能夠看到主角在叢林中遭到一群戴著厚嘴唇部落面具的矮人土著追殺（《Little Devil Inside》預告片截圖）

「我原本真的非常期待《Little Devil Inside》，直到我注意到了遊戲中的敵人種類，這款遊戲是由一家首爾獨立遊戲團隊 Neostream 所打造的，並不是一款屬於索尼的遊戲。所以我並沒有資格判斷他們的本意，可能只是一個無心的設計。但這也展現了你仍然應該要針對原住民或黑人族群多做點功課。」

由於美國的反種族歧視抗爭仍然還在持續延燒中。讓實況主 Balvin 也在推特上分享了自己對於這個設計的看法（Twitter截圖）

在爭議爆發之後，Neostream 也立刻在周六發文致歉，並承諾他們目前已經開始計劃要修改這個敵人的造型，並且移除捲髮、膚色、厚嘴唇和吹箭等設計。如果修改後仍然無法改善，那他們可能將會徹底大改這個敵人種類。

以下為 Neostream 針對這次事件所做出的完整回應：

親愛的玩家：

我們在 PS5 揭露發表會上公開的預告片中，因為特定的角色的設計在過去 24 小時之內在許多玩家之間都產生了大量的疑問，而為了要針對這些爭議做出回應，《Little Devil Inside》希望能發表以下的聲明。

預告片中所呈現出的任何種族刻板印象都不是我們的本意，我們並沒有注意到這些設計與刻板印象的連結，也希望能藉此向所有因為這個角色設計而感到冒犯的玩家們致歉。

Neostream 也立刻在周六發文致歉，並承諾他們目前已經開始計劃要修改這個敵人的造型（《Little Devil Inside》預告片截圖）

除此之外，完全沒有任何人 (並不僅限於製作團隊成員) 針對這些角色的設計給予我們評論或是暗示。然而，這些角色在這次活動之前也完全沒有對外公開過。

至於這些角色最初的設計理念，就是創作出一群守護著《Little Devil Inside》中某個神話區域的守護者。而設計的原型也並非來自任何真實的非洲或非議美國人類的部落。

而為了要創作出屬於這消角色的鮮豔面具，我們的設計師們也研究了許多來自不同文化的面具。至於在這款遊戲中，他們也會成群結隊，利用吹箭類的武器來麻痺敵人。我們希望能夠為這些面具增添更多特色，賦予其生命。就像迪士尼動畫《海洋奇緣》(Moana) 中的卡卡魔拉 (Kakamora) 那樣。

我們希望能夠為這些面具增添更多特色，賦予其生命。就像迪士尼動畫《海洋奇緣》(Moana) 中的卡卡魔拉 (Kakamora) 那樣（《Moana》截圖）

無論我們的本意如何，如果有任何人因此覺得受到了冒犯，我們願意獻上誠摯的道歉。我們也將會針對目前的角色設計做出以下的修改，但如果最終的結果無法符合遊戲整體的風格的話，那我們將會針對這些角色做出徹底的大改。

1.移除辮子髮型

2.修改面具的厚嘴唇

3.修改膚色

4.修改吹箭的造型，讓它看起來比較不像菸捲

Neostream在周六發文致歉（《Little Devil Inside》預告片截圖）

順帶一提，這是我們的第一款遊戲，對各方面似乎都還太天真了。總而言之，我們非常感謝你們的支持。

《Little Devil Inside》將於 PS5、PS4、Xbox One、Nintendo Switch 以及 PC 平台上發行。

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