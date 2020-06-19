【石器時代：世界】PC經典手機復活　iOS/Android雙平台已經玩得

遊戲動漫
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手遊《石器時代：世界》(Stone Age：WORLD)今日在iOS 以及 Android 平台推出！Netmarble將網上MMORPG時代的經典IP「石器時代」重新包裝，成為一款寵物收集+回合制對戰的線上多人RPG，玩家可以育成不同品種的恐龍寵物，在尼斯大陸阻止邪惡機械生命體復活。　

戰鬥比PC原作更好玩：時不單只考慮寵物的戰鬥力數值，要按不同類型屬性去排陣：寵物有廣範圍／集中型攻擊等分野，出手時要看屬性相剋，有時需要集中一點攻擊。

角色+寵物換look：玩得手遊當然要課金，你可以為角色式寵物換造型。

馴獸師蒐集寵物：《石器時代：世界》最大賣點就是以古代恐龍為主的寵物，此外還有長毛象、豬、狼等，共有超過 250 種寵物。而玩家的身份是一位馴獸師，你需要蒐集、馴服並訓練牠們寵物，保衛尼斯大陸免蛄機械生命體入侵！

像玩Pokemon一樣！捉吧！

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各式武器：除了控制寵物戰鬥，訓獸師本身都可裝備多類型武器，比如飛斧、弓、長矛等等，而且你身份是一個古代野人，武器不用自己打造，去搶就可以了。

遊戲上市後馬上就有多種活動舉行，玩齊才可以令角色加快成長：

捕捉大作戰（6/18-7/2）：完成每日任務後收集圖章換取禮物。

戰鬥力獎勵：寵物或馴獸師升級時，組成指定陣型出戰都有獎勵。

等級獎勵：玩家等級達Lv10開始有禮派：石幣、貝殼、經驗值、馴獸師之繩。

摩卡成長（6/18-7/1）：培育寵物「摩卡」特別可獲得藍鑽及寵物幣獎勵。

15 天簽到獎勵：15日內天天log-in就有禮。

官方網站：https://stone.netmarble.com/tw/

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