《初音未來‐TAP WONDER-》開放事前登錄　點擊屏幕打造專屬演唱會

Ateam Inc. 與 Crypton Future Media, Inc. 共同開發的智慧型手機遊戲《初音未來 ‐TAP WONDER-》宣布，從 5 月 1 日起正式開放事前登錄活動。

事前登錄開放！送期間限定時裝「V4X初音套裝」！

除了可從官方網站中進行 E-mail 的登錄外，也可從 App Store、Google Play 等管道進行事前登錄。遊戲上架後，將贈送可在遊戲內使用的期間限定時裝「V4X初音套裝」。該套裝可讓初音未來穿上來改變外觀。

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遊戲內容首次公開！跳動指尖來打造只屬於自己的獨特演唱會！

本遊戲為點擊畫面來炒熱初音未來演場會的「點擊＆LIVE演場會遊戲」。在舞台中除了初音未來之外，鏡音鈴、鏡音連、巡音流歌等輔助角色也將登場。發動技能時，可欣賞人氣繪師所精心繪製的初音未來原創立繪。推進遊戲進度後可獲得各種原創服裝，換上自己喜歡的裝扮吧！

遊戲中的 BGM 及輔助初音未來的寵物等設計，為在投稿＆合作網站「piapro」上募集之作品。今後也預計會在「piapro」上募集遊戲內所使用的插畫及BGM等遊戲內容，期待大家的熱情參與！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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