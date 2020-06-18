經典搞笑特撮《小露寶》2020令和版新造型曝光！重製電影《加油令和！小露寶 戀愛中的乾汁擔擔麵》將於7月上映。

「大踏步神情確威武 小子大名露寶 人人皆知道！」這首歌你有印象嗎？

Ｑ版機械人特攝卡通《小露寶》跟《幪面超人》同為石之森章太郎作品，主題曲在香港唱到街知巷聞。99年曾經重拍一次，大台有播、香港照hit，不少90後其實都對小露寶「ロボコン」（Robokon）有點童年回憶！

小露寶是個「學神」機械人，被派到民間幫助人類，搞出很多笑話。而他最愛的就是人型女機械人：小賓女！（70年代版《小露寶》劇照）

沒錯！關智斌Kenny的花名「小賓女」正是起沿於《小露寶》，Google「小賓女」會見到Kenny的相片……

令和版小賓女當然不是由Kenny扮演，想知真身點入去睇

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好我們回到正題看看新小露寶的真身吧！

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除了兩位主角造型，各角色的配音員亦大有來頭：小露寶是斎藤千和（《魔法少女》曉美焰）擔演，而機械人校長「鋼鐵老師」就由鈴村健一聲演！3代目小露寶使用太陽能發動，頭頂的天線可收集太陽能，雷達可看透10公畦外的事物。故事將講到小露寶去了一家中華料理店幫手，胡鬧百出幫倒忙，又會製作出暴走的中華料理，而故事高潮則由新角色「乾汁擔擔麵」帶出（「それそれ」聲演）。