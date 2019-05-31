《Hardcore Mecha 硬核機甲》日式機器人動畫遊戲將於6月27日推出

PS4《Hardcore Mecha 硬核機甲》：日本 Arc System Works高速機甲對戰動作新作，宣布將決定於 2019 年 6 月 27 日正式推出下載販售，定價 2,000 日圓。

《Hardcore Mecha 硬核機甲》為一款灌注對各種日製機器人動畫的熱情而開發的橫向卷軸類型動作遊戲，玩家們將在充滿躍動感的 2D 動畫畫面中，享受最爽快、充滿速度感與動作性的機甲對戰快感；而且遊戲中還將會收錄各式各樣不同風格設計的機器人登場，玩家們可以從中選擇自己喜歡的機體進行操作，並針對自己操縱的機體進行各種零件武器裝備替換，家是最逤人的連線對戰，都讓遊戲趣味性更加提升，絕對是喜歡機器人動作對戰的粉絲們所不能錯過的唷！



至於在本作故事背景方面，將會以近未來的火星做為舞台，被稱為「Mecha 機甲」的人型步行兵器，成為掌握戰場霸權的關鍵武力；在這個與地球圈維持著緊張關係的星球上，玩家們將化身為一名傭兵，並與地球聯合的試驗機甲一起降臨在這片大地上，並為了尋找下落不明的情報員展開搜索——在過程中，玩家們將被捲入神秘恐怖組織的陰謀之中，一場動搖火星全體的激烈戰火即將就此引爆！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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