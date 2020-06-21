《超級英雄：武力對決》（Injustice: Gods Among Us）集合DC漫畫一眾超級英雄及壞蛋大激戰，你玩過未？DC英雄電影《正義聯盟》正在製作「導演版 Snyder Cut」，而遊戲平台的DC英雄格鬥作品《超級英雄：武力對決》現時在Steam、PS Store、Xbox平台限時免費派發！未玩的人不要錯過了。

《超級英雄：武力對決》2013 年由 NetherRealm Studios 製作，雖然已有頗長日子，亦已推出了《Injustice 2》，但這作品的風評不錯，此作改篇自 DC 多元宇宙中的一個中篇作品，知名角色如蝙蝠俠、小丑、閃電俠、超人與神奇女俠、水行俠都有出場，「真人快打」式的對戰雖然戰略性不算高，但過場的故事相當豐富，DC迷可以一戰。

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《超級英雄：武力對決》免費換領限期為即日至 6 月 26 日下午 3 時止，玩家可在Steam、PS Store、Xbox 商店平台換取，而且可永久擁有。下面為下載連結：

Steam：（下載連結）PS Store：（下載連結）Xbox marketplace：（下載連結）

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