《巫師3：狂獵》於CD Projekt旗下GOG.COM限時免費！但有一個條件

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CD Projekt旗下的 DRM-Free 遊戲平台 GOG.COM 宣布限時贈送《巫師3：狂獵》。在 6 月 23 日之前，只要玩家已擁有 PlayStation, Xbox, Steam, Origin, Epic Game 版的《巫師 3》遊戲就可獲得。

《巫師3：狂獵》是狂攬 250 多個年度遊戲獎項的開放世界角色扮演遊戲，玩家化身為利維亞的傑洛特，以第三人稱視角在開放世界中探險，為尋找其失蹤的養女四處遊歷，她遭到異界勢力狂獵的追捕，後者企圖使用其力量。遊戲中，玩家使用武器和魔法戰鬥，與居民角色互動，完成主線及支線任務以獲取經驗值和金錢，用於增加傑洛特的能力和購買裝備。遊戲的核心故事有多種結局，由玩家在劇情某些分支點的選擇決定。

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現在起到 23 日，至 GOG 官網下載《GOG GALAXY 2.0》 應用程式，註冊帳號登入，連結你在 PlayStation, Xbox, Steam, Origin, Epic Game 其中擁有的《巫師3：狂獵》的版本，系統就會跳出選項讓玩家免費獲得 GOG.COM 版的遊戲。

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GOG.COM 是 CD Projekt 開設的數位遊戲下載平台，不同於一般平台需要連線認證，該平台倡導以 DRM - FREE （無數字版權）的形式，讓玩家購買遊戲即永久擁有。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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