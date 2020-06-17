寶可夢手機遊戲《Pokemon Smile》刷牙捉精靈　舊作重製Switch版

【Pokemon新作品】Nintendo（任天堂）剛舉行了「寶可夢新作發表會 Pokémon Presents」（6 月 17 日），除了早知道會有的《寶可夢 劍／盾》》第一彈 DLC「鎧之孤島」外，玩家期待今次會有新系列作發布。現馬上為大家帶來發表會的內容，粉絲期待的《珍珠鑽石 重製版》會否登埸呢？

兩隻全新手機遊戲

「寶可夢新作發表會」率先登埸的是兩隻全新的手機遊戲，分別為《Pokemon Smile》和《Pokemon Cafe Mix》。《Pokemon Smile》對象放到小朋友玩家身上，用 Pokemon 的吸引力，令小朋友不抗拒，及養成刷牙習慣。只要對住手機刷牙，就能成功捕捉到 Pokemon，而遊戲內的 Pokemon 都不是一般的外表，改用更可愛的畫風。

《Pokemon Smile》（「寶可夢新作發表會」直播截圖）

+ 6 + 5 + 4

《Pokemon Cafe Mix》則把咖啡店經營和 Pokemon 結合，遊戲採用較新鮮的益智玩法，轉動和連接 Pokemon 頭像作消除，通關會製作出不同的食物和道具，當中也會 Pokemon 收集元素，適合喜歡經營類遊戲的 Pokemon 粉絲。

《Pokemon Cafe Mix》（「寶可夢新作發表會」直播截圖）

+ 10 + 9 + 8

《寶可夢隨樂拍》

「寶可夢新作發表會」公布時隔二十多年，曾在 N64 推出的《寶可夢隨樂拍》將會在 Switch 上重製登埸。玩家會進入一個 Pokemon 棲息的小島上，用相機代表精靈球，拍下 Pokemon 的生態，用另一個角色認識 Pokemon。

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《寶可夢隨樂拍》（「寶可夢新作發表會」直播截圖）

+ 13 + 12 + 11

《Pokemon GO》更新

全球大熱手機遊戲《Pokemon GO》也迎來大更迎，將會加入「MEGA 進化」玩法，即是可以解讀為，第六代的 Pokemon 也快將加入《Pokemon GO》。

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捷拉奧拉加入《寶可夢 劍／盾》

第一彈 DLC「鎧之孤島」在即日推出，同時「阿羅拉」的幻之 Pokemon「捷拉奧拉」也會加入《寶可夢 劍／盾》，更會成為特殊極巨團體戰的敵人登埸。在 6 月 18 至 28 日的活動中，只要有 100 萬個玩家成功戰勝「捷拉奧拉」，就能得到「異色捷拉奧拉」。

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捷拉奧拉加入《寶可夢 劍／盾》 （「寶可夢新作發表會」直播截圖）