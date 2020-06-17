寶可夢手機遊戲《Pokemon Smile》刷牙捉精靈　舊作重製Switch版

【Pokemon新作品】Nintendo（任天堂）剛舉行了「寶可夢新作發表會 Pokémon Presents」（6 月 17 日），除了早知道會有的《寶可夢 劍／盾》》第一彈 DLC「鎧之孤島」外，玩家期待今次會有新系列作發布。現馬上為大家帶來發表會的內容，粉絲期待的《珍珠鑽石 重製版》會否登埸呢？
兩隻全新手機遊戲
「寶可夢新作發表會」率先登埸的是兩隻全新的手機遊戲，分別為《Pokemon Smile》和《Pokemon Cafe Mix》。《Pokemon Smile》對象放到小朋友玩家身上，用 Pokemon 的吸引力，令小朋友不抗拒，及養成刷牙習慣。只要對住手機刷牙，就能成功捕捉到 Pokemon，而遊戲內的 Pokemon 都不是一般的外表，改用更可愛的畫風。
《Pokemon Smile》（「寶可夢新作發表會」直播截圖）
《Pokemon Cafe Mix》則把咖啡店經營和 Pokemon 結合，遊戲採用較新鮮的益智玩法，轉動和連接 Pokemon 頭像作消除，通關會製作出不同的食物和道具，當中也會 Pokemon 收集元素，適合喜歡經營類遊戲的 Pokemon 粉絲。
《Pokemon Cafe Mix》（「寶可夢新作發表會」直播截圖）
《寶可夢隨樂拍》
「寶可夢新作發表會」公布時隔二十多年，曾在 N64 推出的《寶可夢隨樂拍》將會在 Switch 上重製登埸。玩家會進入一個 Pokemon 棲息的小島上，用相機代表精靈球，拍下 Pokemon 的生態，用另一個角色認識 Pokemon。
↓↓↓↓點下圖放大↓↓↓↓
《寶可夢隨樂拍》（「寶可夢新作發表會」直播截圖）
《Pokemon GO》更新
全球大熱手機遊戲《Pokemon GO》也迎來大更迎，將會加入「MEGA 進化」玩法，即是可以解讀為，第六代的 Pokemon 也快將加入《Pokemon GO》。
↓↓↓↓點下圖放大↓↓↓↓
捷拉奧拉加入《寶可夢 劍／盾》
第一彈 DLC「鎧之孤島」在即日推出，同時「阿羅拉」的幻之 Pokemon「捷拉奧拉」也會加入《寶可夢 劍／盾》，更會成為特殊極巨團體戰的敵人登埸。在 6 月 18 至 28 日的活動中，只要有 100 萬個玩家成功戰勝「捷拉奧拉」，就能得到「異色捷拉奧拉」。
↓↓↓↓點下圖放大↓↓↓↓
捷拉奧拉加入《寶可夢 劍／盾》 （「寶可夢新作發表會」直播截圖）
沒錯，以上就是「寶可夢新作發表會」的主要內容，玩家們期待的《珍珠鑽石 重製版》或系列新作更未出現。但石原恆和指出，正在準備的大型計畫，將會在 6 月 24 日的直播中各玩家介紹，那玩家們只好再等一星期，看看真正的新作到底是什麼一回事。（希望不會是陪玩家洗頭的手機遊戲）