《Iron Harvest》著名桌遊《鐮刀戰爭》改編　PC試玩版限時推出

Deep Silver 與德國 King Art 預定於 2020 年 9 月 1 日在 PC／PS4／Xbox One 等平台推出，由人氣桌遊《Scythe 鐮刀戰爭》官方授權的即時戰略 RTS《Iron Harvest》，宣布自美國時間 6 月 16 日起至 22 日為止，在 Steam 推出本作免費體驗版讓玩家們搶先試玩。

《Iron Harvest》為一款獲得人氣桌遊《Scythe 鐮刀戰爭》官方授權，以知名美術家「Jakub Roóalski」所創作，第一次世界大戰尚未結束的架空幻想世界「World of 1920＋」世界觀作為舞台的即時戰略遊戲。在遊戲中，陸軍的作戰主力不再是坦克戰車，而是採用以柴油機關運作的機械兵作為戰鬥核心；在當時戰火正盛的歐洲東部戰線中，共有波蘭、俄羅斯、德國等勢力存在，玩家們可以選擇自己喜歡的勢力，以領導者身分來展開這場世界霸權之爭！

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而在本作遊戲系統玩法方面，則是採用類似《Company of Heroes 英雄連隊》系列的即時戰略玩法，玩家們在遊戲一開始的時候，需要先確保地圖中散布各地的油田等據點來確保入手資源，然後再派遣機器兵或部隊來進行固守或征討。由於這些據點都是遊戲中敵我雙方戰火交織最激烈的熱點，因此玩家們將可以在此與敵人進行激烈的局部攻防戰，玩家們必須設置建造各種碉堡，以防止敵人入侵，確保據點資源不被敵人給佔奪！

同時在遊戲中，將會分成由步兵、醫護兵、機關槍手、工程師等複數部隊組成的「Infantry」步兵部隊、由各種輕量／中量／重量級部隊混編的「Mec」聯合部隊，以及結合上述兩種部隊優點組成的「Exoskeleton」裝甲部隊等類型，可以讓玩家們來自由運用。有興趣的玩家們，也可以透過這次公開的體驗版，先來搶先試玩感受遊戲的即時戰略魅力，親自體驗本作所即將帶來的豐富遊戲樂趣！

《Iron Harvest》（PV擷圖）

另外，隨著本作將於 9 月 1 日正式推出，屆時也將會收錄內含特製美術書，強化步兵 PKP-17「Eisenhans」模型公仔等特典一起同梱的「Collector's Edition」珍藏版讓玩家們選購，喜歡本作的玩家們可別錯過這個難得入手特典的機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】