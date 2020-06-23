古惑狼4《Crash Bandicoot 4: It’s About Time》（又稱袋狼大進擊 4）竟敢在apple WWDC之夜公開，影片中見到古惑狼新增了不少能力及換裝玩法，10月2日有得玩。（PS4 / Xbox One 同時發行）

古惑狼《 Crash Bandicoot》（又稱袋狼大進擊）最早生於PS1時代，主角古惑狼有跳及轉動身體兩種攻擊法，特色是既有橫向亦有縱向版面，而且會拉版面，相當易跌死。新一集由開發《寶貝龍 Spyro the Dragon》的Toys for Bob負責。

睇新片，古惑狼得到了飛行能力（腳板底會噴火……）

睇新片，古惑狼得到了飛行能力（腳板底會噴火……），又可以跟不同面具型外星生物合體，追加反重力飛簷走壁，超強跳躍力。而部份版面可以使用邪惡皮質博士Cortex或古惑狼女朋友Tawna去玩。

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+ 8 + 7 + 6

在影片中，這個似乎才是真正的新敵人？

要以玩音樂game的概念去對付它。

原來古惑狼《 Crash Bandicoot》早在PS1時代已經出現，是頑皮狗工作室的成名作，當時由該社兩位創始人Andy Gavin與Jason Rubin共同開發，自22年前推出第3集後，因兩位製作人先後離開頑皮狗，《古惑狼》版權亦已賣走，輾轉交由不同開發公司做續集，但原來所有續集的英文原名都沒有冠上數字，直至今次《古惑狼4 Crash Bandicoot 4: It’s About Time》才是真真正正的「第4代古惑狼」！

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