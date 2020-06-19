Switch《Pokemon 劍/盾》DLC「鎧之孤島」已推出，《寶可夢》劍／盾版本玩家，均可在網店購買擴充票（或到遊戲店購買實體擴充票），同時獲得「鎧之孤島」和第二彈 DLC「冠之雪原」，兌換了 DLC 就會收到「鎧甲車票」，在木杠鎮車站進入「鎧之孤島」，在這擁有全新的故事和收集元素的新舞台活動。

完成「馬士德」師父三大修行，就可得到圖中的 「熊徒弟」。

武館拜師

「鎧之孤島」的劇情主要圍繞著冠軍丹帝的師父「馬士德」，玩家將成為他的新徒弟，展開三大修行，包括追到三隻飛腿呆呆獸﹑找三棵極巨菇菇，以及戰勝新勁敵。之後就會得到「鎧之孤島」的封面 Pokemon 「熊徒弟」。玩家可以選擇和「熊徒弟」挑戰「水之塔」或「惡之塔」，打倒「馬士德」就可以進化成「武道熊師（連擊流）」或「武道熊師（一擊流）」。劇情當中的小細節就交給玩家自己體驗，如想了解三大修行的流程，也可以點擊下圖放大觀看：

夢特性御三家

《Pokemon 劍／盾》擴充票其中一個活動，需要玩家連動手機的 Pokemon Home App，進入後會收到「神秘禮物」，內有《Pokemon 劍／盾》的夢特性御三家，玩家無須交換，也能一次過擁有三隻主角 Pokemon。

↓↓↓放大下圖睇領取夢特性御三家方法↓↓↓

+ 3 + 2

舊 Pokemon 回歸+新超極巨化

「鎧之孤島」和「冠之雪原」都會分別把舊作的 Pokemon 加入到《Pokemon 劍／盾》內，而第一代 Pokemon 的御三家「奇異種子」和「車厘龜」將會在「鎧之孤島」劇情中，讓玩家選擇其一加入小隊，更自帶超極巨化能力，只要進化成「奇異花」與「水箭龜」即可使用。今代的御三家也可以透過全新的「超極巨湯」玩法，使用別具特色的超極巨化。

↓↓↓武道熊師↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

↓↓↓轟擂金剛猩、閃焰王牌、千面避役超極巨化↓↓↓

+ 14 + 13 + 12

↓↓↓奇異花與水箭龜超極巨化↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

孤島收集元素

除了劇情外，「鎧之孤島」的地圖廣闊，設計了很多收集元素，如極巨菇菇（學習超極巨化）﹑鎧之礦石（學習技能）等。更有趣的是，玩家可以透過找出地圖內 151 隻「地鼠（阿羅拉樣子）」，得到 9 隻夢特 Pokemon。

↓↓↓放大下圖睇尋找 150 隻地鼠獎勵↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

實體版《Pokemon 劍／盾》擴充票（陳錦洪 攝）

《Pokemon 劍／盾》擴充票

如已經擁有《Pokemon 劍／盾》的玩家，現除了在 Nintendo e-Shop 下載外，亦可在各大遊戲店購買實體版「新增內容下載卡」，實體擴充票當中已包含「鎧之孤島」和「冠之雪原」兩個更新，後者在秋季推出時即可免費再下載新DLC。留意實體卡適用於劍／盾版，但只能選擇下載其中一個版本，如果劍／盾同玩就需要多買1張卡，

注意：購買實體卡後，其實都需要上e－Shop下購，居時一定要check清楚你在買「劍」版還是「盾」版，買錯版本將無法使用。