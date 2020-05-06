【開箱】超力電磁俠 超合金魂FA GX-90 必殺技超電磁鑽完全重現

【開箱玩】超合金魂F.A.系列最新作 超力電磁俠 Combattler V （GX-90 下文簡稱「超力FA」）有得玩了，這款玩具跟3款Metal Build 及高達合金同步派貨，被搶了不少風頭，其實個人覺得它的可玩性、影相可塑性為最高。

コン．バトラーV 超合金魂FA 超力電磁俠（鍾世傑 攝）

兩個超電磁搖搖連放電effect件，好有型。（鍾世傑 攝）

「超合金魂FA」系列目標是型格化+高可動，宣傳插畫由「大張正己」繪製，玩具非他監修但一樣行線條起角、身型修長refined風格。超力電磁俠FA同樣放棄合體玩法，以合金骨格大玩可動性，但作為70年代的招牌合體機械人，死忠fans其實不太能接受外觀改變太多，BANDAI都學精了，超力招牌「水桶腳」保持原狀，頭雕也keep住跟設定，沒有「伸寶3／泰坦3」玩得那麼大膽。

JOJO立都冇難度，不過其實這動作更加似《HUNTER》希索加（鍾世傑 攝）

身體分上中下三節，扭起動作有如動畫OPENING那麼生動有力；但針無面頭利，扭得太盡自然會露出ball point，拍照時要就一就位。

做拱橋都得。（鍾世傑 攝）

雙手的設計出色，上臂駁身體用雙重關節，向上突起的膊頭位也可扭動，雙手扭向任何角度都無阻礙。加上武器配件極多：單手、雙手用的噴火器atomic burner，3種肚腩飛彈指（更有噴射氣流effect件），兩個超電磁搖搖（連放電effect件），2把短刀，以及「超電磁鑽」（超電磁スピン）「毒龍鑽」，影相一流。

相當之sexy的飛彈！（鍾世傑 攝）

大脾及腳板有拉出式關節，基本跟真正的人體可動沒兩樣，尤其因為腳板有合金夠重手，就算做大幅度後傾的姿勢，不用display stand也hold得住。使用附送的display架，連超必殺技「超電磁鑽」（超電磁スピン）都可重現。

使用附送的display架，連超必殺技「超電磁鑽」（超電磁スピン）都可重現。（鍾世傑 攝）

大脾及腳板有拉出式關節，基本跟真正的人體可動（鍾世傑 攝）

玩具雖為合金製，但重量分布平均，所以做高難度動作也不用支撐架。（鍾世傑攝）

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