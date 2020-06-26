撰文：gamebase
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Spike Chunsoft Co., Ltd. 將在 PS4／Nintendo Switch／PC（Steam）平台推出的中文版戰略冒險遊戲《Re:從零開始的異世界生活 虛假的王選候補》，遊戲前導影片於24日公開，原創角色「梅爾蒂‧布里司堤斯」也在影片中首次亮相。梅爾蒂是由原作小說插畫家「大塚真一郎」親自設計，在本作的原創劇情中以第 6 位國王候補人選的身份登場。
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梅爾蒂‧布里司堤斯
信仰神龍的「神龍教會」修女，在露格尼卡王國出現的第 6 位國王候補人選。對人總是溫文有禮、和藹可親，會讓人激發出保護欲的少女。面對任何事總是全力以赴，但她的急性子時常把事情搞砸，也就是所謂的冒失娘。
梅爾蒂‧布里司堤斯（Twitter@@Rezero_official）
產品資訊
遊戲名稱：Re:從零開始的異世界生活 虛假的王選候補
遊戲平台：PlayStation®4 / Nintendo Switch / PC（Steam）
遊戲類型：戰略冒險遊戲
預定發售日：今年冬季
字幕：繁體中文／簡體中文／日文
遊戲售價：未定
遊戲人數：1人
分級：審查預定
【本文獲「gamebase」授權轉載。】