《Re:Zero虛假的王選候補》主機遊戲新作　第六位原創人選登場

遊戲動漫
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Spike Chunsoft Co., Ltd. 將在 PS4／Nintendo Switch／PC（Steam）平台推出的中文版戰略冒險遊戲《Re:從零開始的異世界生活　虛假的王選候補》，遊戲前導影片於24日公開，原創角色「梅爾蒂‧布里司堤斯」也在影片中首次亮相。梅爾蒂是由原作小說插畫家「大塚真一郎」親自設計，在本作的原創劇情中以第 6 位國王候補人選的身份登場。

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梅爾蒂‧布里司堤斯

信仰神龍的「神龍教會」修女，在露格尼卡王國出現的第 6 位國王候補人選。對人總是溫文有禮、和藹可親，會讓人激發出保護欲的少女。面對任何事總是全力以赴，但她的急性子時常把事情搞砸，也就是所謂的冒失娘。

梅爾蒂‧布里司堤斯（Twitter@@Rezero_official）

產品資訊

遊戲名稱：Re:從零開始的異世界生活　虛假的王選候補

遊戲平台：PlayStation®4 / Nintendo Switch / PC（Steam）

遊戲類型：戰略冒險遊戲

預定發售日：今年冬季

字幕：繁體中文／簡體中文／日文

遊戲售價：未定

遊戲人數：1人

分級：審查預定

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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