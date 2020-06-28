【 地球防衛軍6 】日本 D3 Publisher 於日前公開一個神祕倒數官網，預告將會發表新作遊戲登場與玩家們見面；如今這個神秘倒數官網真面目正式公開，為官方旗下人氣作《地球防衛軍》系列兩款新作《Earth Defense Forces 地球防衛軍6》（中文名暫稱）與《Earth Defense Force World Brothers 地球防衛軍：世界弟兄》（中文名暫稱）！

《地球防衛軍》系列為 D3 Publisher 自 2003 年推出以來，就受到許多玩家們喜愛的人氣第三人稱視點射擊動作遊戲系列。玩家們在遊戲中，將化身為「EDF 地球防衛軍」的成員，來與各式各樣入侵地球的巨大飛船、戰艦、機器人、各種巨型昆蟲與生物進行戰鬥，守護地球的和平與安全。而遊戲中，也將會提供包括遊騎兵、重裝兵、飛行兵等各種兵種讓玩家們使用，每個兵種都有各自不同的武裝與能力，也為遊戲帶來不同的挑戰趣味與樂趣！

Earth Defense Forces 地球防衛軍6

而在這次官方所公開的《Earth Defense Forces 地球防衛軍6》部分，目前僅知遊戲將會以「在絕望的未來生存下去」做為主打，玩家們將在荒廢殘破的都市裡，迎戰包括巨大的螞蟻、蜘蛛與蜜蜂等各種巨大昆蟲，還有拿著各種武裝的外星生物等各式各樣的敵人，展開最艱困的求生戰鬥冒險！目前本作預定將於 2021 年推出，至於推出平台目前則是未定。

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Earth Defense Force：World Brothers 地球防衛軍：世界弟兄（ま～るい地球が四角くなった!? デジボク地球防衛軍）

至於在另一款《地球防衛軍：世界弟兄》方面，本作為一款預定於 2020 年在 PS4／Nintendo Switch 等主機上推出，由 Yuke's 負責開發製作，採用方塊體素風畫面演出的全新 3D 動作射擊遊戲。玩家們在遊戲中，將在由四角形組成的地球上奮戰，在世界各地都市來回穿梭，打倒入侵的強敵拯救世界！

（《地球防衛軍：世界弟兄》宣傳海報）

在本作中，EDF 的隊員們將四散在世界各地孤軍奮鬥中，玩家們可以透過各關卡挑戰來救出這些隊員（預計登場可成為夥伴的隊員人數將超過 100 人以上），打造自己最強的原創地球防衛軍！同時在遊戲內，也將會把系列作中登場的各式兵種，全部角色化再度收錄齊聚一堂，讓玩家們可以活用各角色不同的兵種特性，搭配各式的武器，組成最強的四人小隊來挑戰各種任務劇情！

而除了將會集結歷代隊員讓玩家們自由收集搭配隊伍外，在這次遊戲裡，也將會把歷代玩家們熟悉的各式各樣強敵全部跨越世界線齊聚一堂再度登場，讓玩家們可以再度與這些系列歷代強敵交鋒，並透過故事推進來解開他們在此出現的真相！

重溫《地球防衛軍5》精彩畫面：

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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