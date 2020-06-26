日本Inti Creates於最新線上活動「New Game+ Expo」活動中正式宣布，預定於近日在Nintendo Switch／PS4／Xbox One／PC Steam等平台，推出人氣作《血咒之城：月之詛咒》最新作二代《血咒之城：月之詛咒2》（Bloodstained：Curse of the Moon 2）與玩家們見面！

本作為過去Konami《惡魔城》系列之父「五十嵐孝司」監修，於2018年推出的人氣2D動作遊戲《血咒之城：月之詛咒》最新續作。在這次的二代裡，同樣邀請到五十嵐孝司擔任世界觀與劇情監修，讓玩家們再度重返這個有著獨特耽美又嚴苛的8bit點陣風世界裡，展開全新的關卡戰鬥冒險之旅。

在這次的二代中，玩家們將操縱憎恨惡魔與鍊金術師的東洋退魔士「斬月」，潛入有著各式各樣魑魅魍魎潛伏的惡魔之城展開全新冒險；在旅途中，斬月還將會與各式各樣的夥伴們相遇，藉此讓玩家們可使用的角色數量增加，玩家們將可依照各夥伴不同的特性來選擇要操縱使用的角色（各角色都有各自不同的體力值可讓玩家們在關卡上隨時切換使用），享受不同的關卡攻略戰鬥樂趣！

點圖看夥伴加入切換使用畫面▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

同時在本作中，故事將由複數的章節劇情所組成。雖然玩家們在一開始，只能從第一章開局，但隨著遊戲進行，將會陸續解鎖更多的章節，而且這些章節劇情將會相互串聯，讓玩家們透過各章節的挑戰，來體驗本作壯闊完整又豐富的巨大故事冒險魅力！

另外遊戲中，還將會分成「老手（ベテラン）」與「休閒（カジュアル）」兩種遊戲模式玩法，其中老手模式是針對老玩家們所推出，採用與過去相同嚴苛挑戰設定的高難度模式，例如玩家在戰鬥時，可能會因為敵人攻擊而摔死等等，對熟悉《惡魔城》等相關系列的玩家們來說較具挑戰性；至於休閒模式，則是針對想輕鬆遊玩的玩家們所推出的簡單模式，不但戰鬥中不會被敵人打飛摔死，還將殘命數量限制拔除，讓玩家們可以來輕鬆挑戰關卡，享受本作豐富的探索冒險戰鬥樂趣！

點圖看老手模式、休閒模式選擇▼▼▼

登場人物

斬月

對惡魔與其相關存在全部都非常憎恨的退魔士，擅長使用劍術，也是本作的主角。在所有角色中，擁有最快速的攻擊動作與高HP，是能使用劍展開無隙縫攻擊的萬能型角色。除了主武器的「斬月刀」之外，還能使用鎖分銅（單發威力驚人地對空型鎖鏈投擲武器）、呪符（可投射出去在命中時發動爆炸的遠距離武器）、面具（能透過邪惡面具之力發動鬼宿之力，在一定時間內提升主武器威力）等三種副武器，在這次的二代裡，還將會追加新的技讓玩家們使用。

+ 2

朵米克（ドミニク）

隸屬於教會的神秘驅魔師女性。對惡魔非常憎恨，目前似乎正在追蹤特定的惡魔。主武器為槍，還能使用回復、甦生等副武器，不但就治癒師而言能力很強，在攻擊與移動等方面也很優秀，而且還能踏在敵人身上往更高處跳躍前進。

+ 7 + 6 + 5

羅伯特（ロバート）

同樣非常憎恨惡魔，甚至就連教會的人也都怨恨在內的原軍人。擅長使用槍械，過去曾與斬月一起對抗惡魔。在使用武器方面，除了有壓倒性射程的鳥銃外，還能依照場合使用能補足本身弱點不足的三種副武器，以及一種針對攻擊火力特別強化的副武器。不過由於是沒有退魔之力的一般人類，因此對攻擊抵抗能力相對較弱。

+ 6 + 5 + 4

小八（ハチ）

為了報恩而追著斬月，卻因為被邪惡鍊金術師抓走，並被裝上魔導鎧甲受到改造而變成裝甲巨人模樣的柯基犬。是有著所有夥伴裡最高等HP與攻擊力的超力量型角色，對地形的適應力也很高，不過由於過於巨大，因此容易受到敵人攻擊。而且由於沒有任何副武器，因此遇到相剋的敵人時很難發揮作用。

+ 3 + 2

點圖看登場頭目最新戰鬥▼▼▼

+ 15 + 14 + 13

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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