Xbox Series X廉價版「Xbox Series S」傳8月公布　7月公開新遊戲

據 Eurogamer 等外電報導指出，自之前就喧囂已久的微軟次世代主機 Xbox Series X 廉價版「Xbox Series S」（Xbox Lockhart），將有可能於 2020 年 8 月公開發表。

由微軟預定於 2020 年底推出上市的次世代主機 Xbox Series X，自公開以來就受到許多粉絲們注目期待。而相較於 PS5 主機有光碟版與數位版兩種不同版本，當初 Xbox Series X 主機於 E3 2019 以「Scarlett」名義首度公開時，也曾曝光一台以「Lockhart」作為代號的廉價版 Xbox Series S。但截至目前為止，這款 Xbox Series S 一直都沒有更進一步的訊息發表。

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而如今根據上述外電報導指出，隨著本屆 E3 2020 因新冠肺炎疫情宣布取消，因此原本預定在 E3 2020 中公開的 Xbox Series S，如今則將於預定 8 月舉辦，類似「Inside Xbox」那樣的發表節目中，曝光相關的最新情報訊息，至於這個訊息的真偽，目前還有待微軟日後最新發表才能確認。

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附帶一提，另外目前微軟也將預定於 7 月，推出以 Xbox Series X 主機跟第一方廠商帶來的多款新作為主題的新作發表節目，至於節目中將會為玩家們帶來怎樣的驚奇，玩家們不妨就先拭目以待吧！

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