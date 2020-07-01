Xbox Series X廉價版「Xbox Series S」傳8月公布　7月公開新遊戲

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

據 Eurogamer 等外電報導指出，自之前就喧囂已久的微軟次世代主機 Xbox Series X 廉價版「Xbox Series S」（Xbox Lockhart），將有可能於 2020 年 8 月公開發表。

由微軟預定於 2020 年底推出上市的次世代主機 Xbox Series X，自公開以來就受到許多粉絲們注目期待。而相較於 PS5 主機有光碟版與數位版兩種不同版本，當初 Xbox Series X 主機於 E3 2019 以「Scarlett」名義首度公開時，也曾曝光一台以「Lockhart」作為代號的廉價版 Xbox Series S。但截至目前為止，這款 Xbox Series S 一直都沒有更進一步的訊息發表。

↓↓↓點圖放大看 Xbox Series X 機能整合↓↓↓

+6
+5
+4

而如今根據上述外電報導指出，隨著本屆 E3 2020 因新冠肺炎疫情宣布取消，因此原本預定在 E3 2020 中公開的 Xbox Series S，如今則將於預定 8 月舉辦，類似「Inside Xbox」那樣的發表節目中，曝光相關的最新情報訊息，至於這個訊息的真偽，目前還有待微軟日後最新發表才能確認。

↓↓↓XBOX series X發布第三廠遊戲陣容↓↓↓

+9
+8
+7

附帶一提，另外目前微軟也將預定於 7 月，推出以 Xbox Series X 主機跟第一方廠商帶來的多款新作為主題的新作發表節目，至於節目中將會為玩家們帶來怎樣的驚奇，玩家們不妨就先拭目以待吧！

▼▼▼相關圖輯：PS5：《GT7》、《Bio8》等遊戲名單大更新▼▼▼

+24
+23
+22
PS5預計於年底輕易稱霸　Switch推出僅三年銷量已超越XBOX One
PS5評論：外形無問題！勢必稱霸未來5年遊戲界！Xbox、Switch完敗
PS5公布在即Xbox先打預防針　不重視XSX賣機數而有其他策略
等PS5公開定價 Xbox series X 將照價再減！微軟前高層爆內幕消息
Xbox Series X網上發布大量第三廠新作新IP　連人中之龍都有份？
微軟公布 Xbox Series X 規格！GPU 媲美高階電腦還支援歷代遊戲

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。