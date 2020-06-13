PS5評論：外形無問題！勢必稱霸未來5年遊戲界！Xbox、Switch完敗

新世代主機PS5連多款遊戲正式發布，雖然仍是覺得未有一些爆炸性讓玩家熱血沸騰，但都足夠讓機迷乖乖說聲「Shut up and take my money！」再進一步說，我認為未來5年如果要玩最優質的家用遊戲，基本上不可能不買PS5。（文：永高／編：胡劍威）

SONY設計外形永無失守

先簡單概括一些感想。首先是主機外形，雖然網上好多人出惡搞圖，但我第一眼看到後覺得放下心頭大石，原因是之前傳的假想概念圖全部都肉酸得令人想砸爛部機，現在流線形黑白色有點像獎盃型的設計更好，黑白配色讓人想起Oreo雪糕夾心，穩重中帶來些微破格（據知也有全黑色和黑紅色）；也因為玩了黑白配，令其他配件諸如PULSE 3D Wireless Headset、Media Remote更有層次質感，當然Cyber味最濃的還是要數擁有「觸覺回饋」、「可調阻力按鈕」兩項新技術的Dual Sense手掣。簡單來說就是玩外形設計，SONY從手機相機到遊戲主機幾乎永無失守。

PS5流線形黑白色有點像獎盃型的設計贏盡機迷心，黑白配色讓人想起Oreo雪糕夾心，穩重中帶來些微破格。

淺談五款最想玩遊戲

接著是遊戲陣容，雖然未至於驚喜萬分，但總算令人目不暇給。相信不少香港玩家跟我一樣，最想玩的都是《Spider-Man Miles Morales》、《Resident Evil Village》和《Gran Turismo 7》、《Demon’s Souls》、《GhostWire Tokyo》這五款作品，《Spider-Man》第一集實在太高質，是目前玩過最好玩的Marvel遊戲，續集轉角Miles Morates緊貼時代脈搏，也可以想像更多新技能新配備可玩（駭客入侵系)；《Village》感覺不像正傳但無論怎樣也已令東南亞玩家雀躍不已，相信大家一見到肥Chris身影已感興奮（反觀我在看美國直播時歐美玩家並不顯得十分雀躍）；《Gran Turismo 7》是一眾賽車迷望穿秋水之作，只祈求可盡量緊貼主機開售時推出，據稱將可對應VR；《Demon's Souls》是重製遊戲，更找來《旺達與巨像》Bluepoint Games負責，可以想像跟原作會有頗大分別；《GhostWire Tokyo》是在眾多Trailer中令我眼前一亮之作,當三上真司涉獵和風邪魔鬼怪，單是其Art Sense可以建構出一個怎樣的世界已讓我很想快點玩到此作。

《Spider-Man Miles Morales》轉角色Miles Morates，可以想像更多駭客入侵系新技能新配備可玩。

其餘想玩的還有無限擴大世界版圖的《Horizon: Forbidden West》、暗殺方式千變萬化的《Hitman III》、美式動漫風格強烈的《Deathloop》以及Square Enix十級神秘看完Trailer等於沒看的《Project Athia》，都是叫人期待之作。

《Village: Resident Evil》感覺不像正傳不過無論怎樣也已令玩家雀躍不已，相信大家一見到肥Chris身影已感到熱血沸騰。

值得一提的是看發布會直播時當全球機迷也引頸以待《GTA 6》推出時，官方卻很反高潮地說將會推出《GTA 5》。我初頭也很好奇為什麼要在新主機推出這款七年前的作品呢？後來我想這大概是官方看準了《GTA ONLINE》，因為後者是以免費形式供給玩家遊玩，到時只要推出新patch，那麼大家在購買新主機後很快便可以跟朋友連線同玩，如果遊戲售價特平相信這個也是測試新主機網絡服務的其中一個不錯選擇。題外話一則，《GTA 5》是在2013年於PS3上推出，及後於PS4推出，現在又在PS5推出，是橫跨了三個世代的作品，締造遊戲界歷史。

「稱霸未來5年家用遊戲界」解說

為何我說PS5將「稱霸未來5年家用遊戲界」呢？因為我認為PS5在家用遊戲市場在未來一段日子，都將找不到可以與之爭一日長短的對手。再直接一點說，MICROSOFT的Xbox Series X以及任天堂的Switch都不是SONY PS5的對手。

Xbox Series X充其量它就只是一部「機能很強而不能進行文書處理的電腦」，以這種狀態下挑戰PS5，勝出率可以說是零。

Xbox Series X勝出機會是零

曾經豪言會在2020年推出的Xbox新主機Series X的MICROSOFT，到目前為止也沒有新消息，即使是已推出的Xbox ONE無論在宣傳上又或者遊戲陣容及服務上也未見進取，甚至令人有一種「MICROSOFT不想再大力投放資源在家用遊戲市場上」的感覺。因此即使MICROSOFT口中揚言Xbox Series X的性能有多厲害，包括GPU能力是Xbox One的8倍、支持8K畫質遊戲、幀速率最高為120fps、支援光線追蹤等，但從未令全球玩家注目期待，只因MICROSOFT只一味放大機能，最重要的遊戲內容卻掀不起半點漣漪，目前為止既沒有公布什麼系列新作，也沒有獨家大作，Xbox Series X充其量它就只是一部「機能很強而不能進行文書處理的電腦」。只好說，當年MICROSOFT推出Xbox360時為招攬日本玩家的決心和在今天已蕩然無存。Xbox Series X以這種狀態下挑戰PS5，勝出率可以說是零。

PS5遊戲移植Switch是異想天開

至於Switch，歷史已告訴大家，任天堂走的從來不是跟別人比較的路線，它自有一套「少少Gimmick加大量重製作品」的路線圖，而且推出的作品絕大部份都是自家IP，因此你很難比較「應該買PS5還是買Switch？」這種問題。Switch上有的遊戲PS5不會有，換轉來說PS5有的Switch上也不會有。值得留意的是，因為機能的分野早在PS4及Switch上已有落差，很多第三廠商推出的遊戲，先在PS4上推出，及後移植到Switch時需要大幅下調畫面表現，因此日後在PS5上推出的第三廠商遊戲，很可能連下調配合的移植也做不到，這是「不能也非不為也」的機能問題。因此如今擁有Switch的玩家期待他朝PS5遊戲可以移植到Switch，可以說是異想天開。任天堂會推出新主機嗎？會，但相信不會在未來5年內發生。

PS5真對手：Apple與Google

那麼PS5真的沒有對手嗎？PS5未來的對手不是MICROSOFT也不是任天堂，而是Apple與Google。Apple於去年開始推出Apple Arcade遊戲串流服務，Google隨後於美國也推出 Google Play Pass，實際上兩者都是在試水溫階段，因為這是一個新興的遊戲市場，雖然在形式上都是在家中打機，但實際上其吸納的卻是一群手遊玩家，Apple Arcade及Google Play Pass是將手遊玩家跟家用玩家作一次史無前例的整合，兩個平台更可互相連動。玩家可以出外使用手機式平板進行遊戲，回到家打開接駁Mac或Apple TV的大螢幕無縫繼續遊戲，更可利用無線手掣打機，名副其實將手遊平台搬到家用遊戲平台。

PS5未來的對手不是MICROSOFT也不是任天堂，而遊戲串流服務。

5年內在家打機必需品

Apple Arcade及Google Play Pass的另一優勢是，兩間公司將會提供資源予遊戲廠商開發遊戲，從而吸納大量小型獨立廠商開發具有高度創意的遊戲，這是PS5比較欠缺的一項特質。雖然現在未至於在市場上擁有很大的佔有率，但不可否認的是Apple Arcade和 Google Play Pass將會是未來遊戲平台的新趨勢，也有可能成為PS5的勁敵。不過雖然這項新遊戲串流服務來勢洶洶，但說到要完全取代PS5地位則沒有太大可能，就算是要成為旗鼓相當的對手也需要一段時間，相信至少四至五年時間才可以逐步建立穩固。畢竟PS5平台上的遊戲開發費動輒數百萬元，像《GT 7》這類大製作的開發費更是動輒數千萬元，情況就像荷里活電影跟本地電影的分野。本地製作電影成本低但沒有好的作品嗎？非也，只需要耐心等待和尋找，總有有心人製作好題材；同樣荷里活有資源也並非齣齣好戲，只是在一般情況下「較大機會遇上好作品」罷了。更確當的想法是：我恆常地擁有PS5玩大製作遊戲，當Apple Arcade和 Google Play Pass偶爾出現佳作時，我再分時間去投入其中便可。一想到此，PS5便成為未來五年在家打機必需品。