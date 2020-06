PS5評論：外形無問題！勢必稱霸未來5年遊戲界！Xbox、Switch完敗

新世代主機PS5連多款遊戲正式發布,雖然仍是覺得未有一些爆炸性讓玩家熱血沸騰,但都足夠讓機迷乖乖說聲「Shut up and take my money!」再進一步說,我認為未來5年如果要玩最優質的家用遊戲,基本上不可能不買PS5。(文:永高/編:胡劍威)