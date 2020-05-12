等PS5公開定價 Xbox series X 將照價再減！微軟前高層爆內幕消息

【PS5／Xbox series X 傳聞】Sony 新主機 PS5（PlayStation 5），以及微軟 Xbox series X （簡稱XSX），近日鬥「唧牙膏」打情報戰，既想搶先機，又不想流出太多情報被對手反擊。比如微軟公開smart delivery 免費升級遊戲至XSX版本服務，立即就傳言PS5會照跟。

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先請而後教 後教而先請

Xbox series將會先等PS5公布售價（電影《唐伯虎點秋香》截圖）

曾任EA及微軟Xbox部門總裁的Peter Moore，還有Wedbush證券分析行專員Michael Pachter，異口同聲表示微軟公司已決定在新作主機Xbox series X定價上採取表面被動其實是主動的「敵不動我不動」方針，即是說一定會等到PS5公布售價，它們才會公布相應更便宜的價錢，以本傷人也要在下一代主機戰進佔先機。

Xbox前總裁Peter Moore在360風光時代掌控微軟家用機部份。（Gamerscoreblog圖片）

微軟之所以可「睇住來打」，原因是Xbox series X造價、開發費比PS5低，有能力將定價壓至比對手低100美元（約800港元），對玩家而言都不能說不心動。 PlayStation 5 傳聞定價將接近 500 美元（約 3,875 港元），換句話Xbox series X將減至400美元（約 3,100 港元），不過 Pachter 認為XSX其實是蝕住賣，400 美元價格可能只是首發優惠、不會長做。

分析師認為XSX是以本傷蝕住賣搶佔有率。（電影《至尊無上之永霸天下》截圖）

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來源：https://www.resetera.com/threads/side-by-side-official-next-gen-flagship-specs-xbox-series-x-and-ps5-spec-sheets.175808/

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不過筆者就認為，用家真正在意是有甚麼獨家遊戲，如果有真正想玩的獨佔作品，多買一部主機也不是甚麼大錢。如果都是玩一齊三廠跨平台作品，當然會視乎朋友間選擇那個平台、那邊有多些對手來作選擇。

這兩方面，大家又覺得Xbox在香港市場有多少優勢，100美元差價會影響你買機意向嗎？