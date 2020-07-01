【動物之森】（Animal Crossing／動物森友會）攻略，北半球 7 月新增的魚類不多，只有 5 個種，不過也新增了因食用和觀賞需求巨大，現實中被過度撈捕，被 IUCN 列為瀕危物種的稀有魚類—蘇眉魚。馬上為大家帶來 7 月魚類圖鑑、捕捉位置，以及各種魚類的物價（賣出價）。

翻車魚扮鯊魚 釣瀕危蘇眉

7 月的「王牌」魚類，又再次出現在大海，現實中已成為瀕危物種的蘇眉魚，甚至被濫補到在香港海域難以看到其蹤影。不過《動物之森》內，玩家就可以在大海釣到蘇眉，欣賞這條珊瑚魚的「巨人」，高高隆起的額頭和顏色，都令蘇眉顯得更與眾不同。同時，新加入的翻車魚，魚影和鯊魚一樣是有背鳍，不過價格和鯊魚相差甚遠，影響釣鯊魚賺錢的效率。

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《動物之森》7 月魚類圖鑑（北半球）／全 58 種，5 種為 7 月新加入品種，依賣出價高至低排序：

+ 54 + 53 + 52

蘇眉特大魚影：

北半球 7 月新魚，除了香魚外，都是在大海中釣到。蘇眉的魚影為特大，想刷新的話當然要準備大量魚餌。由於仍有鯊魚和加入翻車魚這類有背鳍的魚影，只刷到特大魚影才下竿的話，蘇眉不算難刷。

將在 8 月於北半球消失的魚類：

蝌蚪／商店 ：100﹑收購箱 ：80﹑俞司廷：150／出沒時間：全天／池塘（遊戲截圖）

釣魚的基本需知：

魚類出現的地區分有：河川、池塘、懸崖上、出海口、大海、碼頭6類。當中河川、池塘及大海不難理解

懸崖上：高地瀑布附近，除了指瀑布上的水池今集也包含了第二階的地區 出海口：河川出大海的區域 碼頭：棧橋位置

必需要注意當中的碼頭及懸崖上，要刷新魚類都是非常困難。因此，想釣到目標，最直接就是準備大量的魚飼料來刷新。魚類也有著不同的出現時間帶，釣目標前要留意。