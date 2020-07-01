動物之森│多款超靚高級和服免費下載　百年和服名店製動森限定版

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【動物之森 / 動物森友會 QR CODE 和服】任天堂（Nintendo）Switch《動物之森／動物森友會》可以自製服飾多姿多彩。有400多年歷史的日本和服老店「千總」亦設計了多款振袖和服，讓島主們免費下載扮靚。

（千總）

今次「千總」設計的振袖和服共有4款，其中2款更是重現了「振袖2020collection」系列，另外兩款則是《動物之森》限定款式，漂亮華麗。

▼▼▼ 千總振袖和服下載碼 ▼▼▼

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振袖和服主要是年輕女性在成人式（慶祝20歲成年習俗）及婚禮場合的服飾。「千總」提到，今次設計考慮了實際穿著效果，可360度欣賞。

資料來源：千總

▼▼▼ 另外50 套和服 QR Code 分享（更多設計可進入連結觀看）▼▼▼

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▼▼▼面部彩繪 DIY 分享　原來可以幫角色設計瀏海？▼▼▼

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海灘貝殼珊瑚碎片彩石地磚

來源︰Twitter@yamaji_maya@allotment31@nkmrnaostarvery@yuuk_9180@_manoam（點擊放大圖片細睇素材）：

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更多設計：【動物之森／動物森友會】攻略總集｜圖鑑﹑賺錢﹑QRCode一文睇盡

麻質通花編織地毯

來源︰Twitter@melt_mori@mizmiz25@tomopi108（點擊放大圖片細睇素材）：

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泳池水紋玻璃地板／河道水路地磚

來源︰Twitter@Luminemiro@tobi_mia／@game10sk（12（點擊放大圖片細睇素材）：

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