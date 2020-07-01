【動物之森】（Animal Crossing／動物森友會）攻略，北半球進入 7 月份，來到了真正的捕蟲季節，加入了多達 21 種新昆蟲，單是甲蟲類就有 12 種，包括時常在 ACG 看到日本人熱愛的獨角仙﹑鍬形蟲﹑大兜蟲。馬上為《動物之森》島友們帶來 7 月昆蟲圖鑑、捕捉方法，以及各種昆蟲的物價（賣出價）。

《動物之森》7 月昆蟲圖鑑（北半球）／全 61 種，21 種為 7 月新加入品種，依賣出價高至低排序：

+ 57 + 56 + 55

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7 月特定昆蟲出現及捕捉法：

早上捉蟬 晚上捉甲蟲

北半球 7 月新增的昆蟲，大多數都在樹上捕捉，早上可以遇到 4 款不同的蟬，晚上可以遇到 12 款鍬形蟲﹑大兜蟲﹑獨角仙等（詳細時間可以看以上的 7 月昆蟲圖鑑）。玩家要留意，有部分的甲蟲只會在椰子樹上刷新，包括黃金鬼鍬形蟲﹑長頸鹿鋸鍬形蟲﹑長戟大兜蟲﹑高卡薩斯南洋大兜蟲﹑細身赤鍬形蟲﹑寶石象鼻蟲和象兜蟲。

隱身的竹節蟲﹑葉竹節蟲

有兩隻有趣的昆蟲會在 7 月出現，葉竹節蟲出現在樹下，牠會先擬態成傢俱的葉子外型，玩家行近才會變回本身的樣子，玩家不要以為只是自己放在地下的傢俱。而竹節蟲會出現在樹幹上，不過外型太纖細，很容易會被忽略。加上，當玩家行太近時，牠不會像其他昆蟲一樣跳走，而且隱身般消失，非常有趣。