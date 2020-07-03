《古惑狼4》將收錄過百關卡　官方承諾遊戲中不設任何內購道具

Toys for Bob 開發製作，Activision 預定於 2020 年 10 月 2 日在 PS4／Xbox One 等主機上推出的《古惑狼》系列最新作四代《古惑狼4》（Crash Bandicoot 4：It's About Time），如今又有最新情報資訊要公開給玩家們知道。

+ 21 + 20 + 19

首先，據海外 VG247／Game Rant 報導指出，Twitter 用戶「Broski」在 Twitter 上公開一張他主張是從海外遊戲小賣店 GameStop 的 DM 廣告截圖下來的畫面，在 DM 上標註，本作將會是一款「FULL SEQUEL WITH 100+ LEVELS」（收錄 100 個以上關卡的完全新作）。

100+ LEVELS???



THAT $60 PRICETAG MAKES ALL THE MORE SENSE NOW, DANG



THIS IS N. SANE pic.twitter.com/a6bCJNMr8t — Broski (@BroskiBae) June 26, 2020

據 Twinfinite 的情報指出，在《古惑狼》系列前作三部曲部分，三部曲包含隱藏關卡與頭目戰等全部算在內，關卡總數約為 102 個。而如果上述情報為真，那這次四代光就關卡而言，就幾乎比得上之前三部曲的關卡總計。

至於在這次的四代新追加要素部分，據 Activision 於官網公開情報指出，本次將會有複數的可操作角色登場讓玩家們使用，其中除了玩家們熟悉的「Crash 古惑狼克拉修」與「Coco 可可」外，就連「Dr. Neo Cortex 尼奧．科爾特斯博士」等其他「fan-favorite characters」（粉絲們喜愛角色們）也都將會在本作中一一登場。

（《古惑狼4》PV截圖）

而根據開發團隊 Toys for Bob「Paul Yan」於訪談中指出，在本作中，由於克拉修與可可動作有共通之處，因此玩家們在遊戲內使用哪一個來闖關基本上都是 OK 的。至於其他操作角色部分，將會有不同的動作演出，例如在尼奧．科爾特斯博士方面，他在遊戲中會使用手上的槍械來製作立足點（立足點會有堅硬與彈性兩種類型），因此玩家們如果要往高處移動，可以先作出彈性立足點來彈跳前進，相較於操作克拉修與可可，將會有截然不同的操作性與闖關玩法可以體驗。

附帶一提，雖然目前在本作 Xbox One 購買商店中，於預購底下，有標註「提供 App 內購買」的訊息，並宣布將推出「克拉修＆可可 80 年代外觀」作為預約特典，不過官方也在 Twitter 上澄清，在本作中將不會有微交易（小額付費）道具販售。同時，為了回饋玩家們支持，所有數位版都將附贈「Totally Tubular」Skin 外觀作為特典贈品讓玩家們可以在遊戲內使用。

（《古惑狼4》圖片）

We're seeing confusion about #MTX in @CrashBandicoot 4 and want to be 💎 clear: There are NO MICROTRANSACTIONS in #Crash4. As a bonus, the Totally Tubular skins are included in all digital versions of the game. — Toys For Bob (@ToysForBob) June 30, 2020

【本文獲「gamebase」授權轉載。】