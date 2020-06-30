《暗黑破壞神Diablo 4》確定採用開放世界　過場動畫呈現自訂裝甲

遊戲動漫
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Blizzard 近日揭露開發中動作角色扮演遊戲新作《暗黑破壞神 4》季度進度報告，讓玩家得知最新開發狀況，並分享開發中遊戲截圖。

關於敘事表現上，本作將採用即時運算過場動畫，讓玩家為了冒險而選擇的裝甲也能呈現在劇情故事中，且讓關卡與劇情畫面無縫接軌。

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本作確定採用開放世界世界設計，直衝主線可以花費全數內容的一半時間完成，而且支線也可以在主線通關後回來重玩。以目前開放的「大乾原」擁有許多事件、世界 PVP、以及敵人營地。但玩家奪回區域時都會看到地貌世界的變化。探索這個世界還能準備座騎進行移動。

多人遊戲元素上，關鍵劇情只有單人表現，城鎮可以遇到路人，直到世界頭目可以看到更多玩家一起參與，地城組隊內才有隊友呈現。開發團隊也坦言《暗黑破壞神 4》現階段開發連 alpha、beta 程度都還不算，但由於停辦 Blizzcon 開發團隊以此方式與玩家分享開發進度，觀察玩家對什麼主題最有興趣，後續揭露更多資訊。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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