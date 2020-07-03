《生化危機8／RE VILLAGE》延續7代故事　「村莊」本身就是敵人

《生化危機8》（BIOHAZARD Village／Resident Evil Village）在上個月的 PS5 發表會上正式揭露，從目前釋出的預告片暗示，《生化危機8》將會直接延續《生化危機7》的故事，讓玩家扮演被捲入另一場事件的伊森溫特斯 (Ethan Winters)。但除此之外，本作許多細節目前仍都充滿神秘感。

《生化危機7》推出之前，CAPCOM 不斷強調這款作品將會帶領整個系列回歸最初的「恐怖生存」風格。即使採用了部分玩家難以習慣的第一人稱視角，《生化危機7》各方面確實都呈現出了一種規模較小，但更加傳統的《生化危機》恐怖風格。因此受到了不少新舊粉絲的推崇。

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《生化危機7》之後，該如何在《生化危機8》中讓整個系列更上層樓，令玩家們十分好奇。目前卡普空還沒有要向玩家們揭露太多關於《生化危機8》的細節。但近日《生化危機8》製作人神田剛及 Pete Fabiano 接受了日本法米通的訪談。雖然他們對於部分問題選擇避而不答，還是為玩家帶來了一些非常有趣的幕後秘辛。像是這款遊戲到目前為止的開發時間，或是克里斯‧雷德菲爾 (Chris Redfield) 在這款遊戲中的定位，以及《生化危機8》與《生化危機7》之間的關係。

這份訪談刊載於日本法米通雜誌，推特網友 Alex Aniel 在貼文中整理了部份問答內容：

Q：在《Biohazard 3 重製版》發售的兩個月半後，玩家們都非常驚訝地看到系列新作的消息。這款遊戲已經開發多久了呢？ A：打從計畫開始已經 3 年半了。

Q：克里斯在七代中登場，那之後又發生什麼事了呢？他和伊森與蜜亞之間的關係如何？ A：在共同經歷了《生化危機7》的事件之後，他們會建立起了一種新的關係也不是什麼奇怪的事。我們希望能夠給與玩家這樣的印象，雖然結果可能會超乎玩家預期。

標題中的「VIII」數字出現在 VILLAGE 的 Logo 上。（《生化危機8》宣傳圖片）

Q：標題中的「VIII」數字出現在 VILLAGE 的 Logo 上，為何不直接稱呼《生化危機8》？ A：可以說「村莊」本身就是遊戲中的另一個敵人。我們希望玩家能夠清楚地明白這點。

Q：預告片中提到「他的故事即將迎向終點」，這邊指的是誰呢？ A：這點要由玩家決定。由於《生化危機8》是《生化危機7》的續作，本作會為《生化危機7》開啟的故事畫下句點。

本作會為《生化危機7》開啟的故事畫下句點。（《生化危機8》）

Q：在《生化危機7》中可以改變故事發展的選擇，所以《生化危機8》是延續哪一種結果？ A：仔細觀察這支預告可以發現伊森目前的情況與《生化危機7》事件之間的連結。如果你還沒玩過《生化危機7》的話，強烈建議些去玩一下。

Q：克里斯這次的登場也十分令人好奇。他在《生化危機6》中得了PTSD。而現在似乎又再次失去了身為一位老練士兵的名聲。你們可以透露點什麼嗎？ A：許多人都認為預告片中登場的克里斯已經不再是一位英雄了。許多人也猜到了原因，剩下的就請期待遊戲推出了。

許多人都認為預告片中登場的克里斯已經不再是一位英雄了。（《生化危機8》）

Q：同標題「Village」所暗示，本作將以一座村莊為背景。這村莊有多大？是位於哪個國家？ A：我們還無法透露大小規模，只能說背景是設定在歐洲的某個國家中。

Q：再次採用第一人稱視角，先前《生化危機7》的玩家反應好嗎？這次又有什麼樣的改變？ A：第一以及第三人稱都各有優點，但最終我們認為第一人稱能夠帶來更加身歷其境的體驗，目前無法透露視角與《生化危機7》的差異，但可以透露在《生化危機8》有了顯著的改善。

Q：在特別開發影片中展示過《生化危機8》的道具頁面。看來十分接近《生化危機4》的公事包，我們真的十分期待道具管理！ A：答：目前還不能透露太多細節，但道具欄管理確實非常重要！還敬請期待。

《生化危機8》的道具頁面。看來十分接近《生化危機4》的公事包（《生化危機8》）

Q：預告片中出現了一隻類似狼人的生物。他帶給了我一種前所未有的恐懼感。他們曾經是人類嗎？他們看起來與殭屍和《生化危機4》的村民都不一樣。 A：那是其中一種敵人。他們將會在遊戲中對上主角。目前無法透露他們的背景故事。

Q：本作會登上 PS5 及 Xbox Series X。次世代主機的硬體讓你們能夠達到什麼樣的新成就？ A：我們升級了遊戲的畫質以及音效。此外，讓玩家感覺不到讀取時間也是一大重點，總而言之，次世代主機讓我們能夠打造出更為身歷其境的體驗。

預告片中能夠看到某個看似需要解謎的門。（《生化危機8》）

Q：預告片中能夠看到某個看似需要解謎的門。解謎在《生化危機8》是否將會成為一大重點？ A：在恐懼、戰鬥以及道具管理之上，探索就是《生化危機》系列最必要的重點，解謎當然也包含在其中，這能夠為遊玩體驗帶來更多寬度。

《生化危機8》預計將於 2021 年內在 PC、PS5 以及 Xbox Series X 主機上推出。此外，官方網站也透露卡普空將於 8 月揭露更多關於本作的細節。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】