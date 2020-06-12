PS5 生化危機8／RE8 Village公布　著重探索戰鬥 型格老Chris登場

【PS5 生化危機8／BioHazard 8／Resident Evil 8 Village】CAPCOM 於 PS5 發布會公布 BIOHAZARD 新一作《Resident Evil Village》，於「VIll」字上使用了黃色突顯，巧妙地表示為 BIOHAZARD 系列的第八作。

早前的傳聞得到證實，BIOHAZARD 8 (Resident Evil 8) 真的在 PS5 發布會上公開。遊戲同樣使用了系列近代的 RE ENGINE 開發，可見到第一身視點像似足 RE7，而在新主機下畫面、建築物、材質細節等當然更多更靚。於影片中尾段彩蛋更有我們熟悉的舊代主角 Chris Redfield 登場，年事已高的 Chris 有型有款。講了一句「Sorry Ethan」，即上集 RE7 的主角 Ethan Winters。之後Chris向地上的女性連開5槍，未知是否 Ethan 的妻子 Mia。

CAPCOM 官方亦提供更多情報，RE8 是發生於 RE7 的數年之後，Ethan 前往路易斯安那州尋找他失蹤(又)的妻子 Mia，當二人脫離了過往陰影快樂生活之時，卻迎來一次巨變... 此外情報亦表示 RE8 會比 RE7 更著重於探索與戰鬥，遊戲也預定在2021年推出。

PS5 發布會時直播 RE8 截圖：