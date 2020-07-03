《鬼滅之刃 劇場版 無限列車篇》電影相信大部份動漫迷都期待已久，香港區終於公布上映日期，由木棉花宣布取得代理：

超人氣作品《鬼滅之刃》的電影版「無限列車篇」終於要來到香港，預定2020秋冬上映。比起日本的10月中旬可能不會相差很久，確實令人喜出望外。

電影版故事承接TV版的結尾，炭治郎眾人修行完後前往下個目的地「無限列車」，與鬼殺隊炎柱 煉獄杏壽郎會合一起滅鬼。當然亦是由享負盛名的ufotable製作，如果還未看過的話，本港Viu.com也有得重溫。

▼▼▼鬼滅之刃一番賞第二彈推出產品▼▼▼

+ 18 + 17 + 16

▼▼▼低成本 Cosplay 達人《鬼滅之刃》多圖合集！喜感創意爆棚！▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

以下內容取自官方新聞稿：

藉由 Ufotable 製作成電視動畫版而進一步爆紅的《鬼滅之刃》, 以日本大正時代為故事舞台，講述了家人慘遭鬼殺害的少年-竈門炭治郎，為了讓化為鬼的妹妹禰豆子恢復回人類而加入「鬼殺隊」。《鬼滅之刃》以人鬼間的悲痛故事、驚心動魄的劍戰，穿插的滑稽場景，贏得廣大人氣，不僅紅遍日本，更掀起全球觀眾的熱烈討論，後續「無限列車篇」更將以劇場版登上大熒幕。

承接第一季動畫，炭治郎等人完成「蝴蝶屋」的訓練，抵達下一個任務地點「無限列車」。據說在短時間之內，有四十人以上的乘客在列車上消失。炭治郎帶着禰豆子與善逸、伊之助一行人，和鬼殺隊最強劍士「柱」其中一人炎柱的煉獄杏壽郎會合，在開往暗黑的「無限列車」上，與潛伏在列車上的鬼正面對決！《劇場版 鬼滅之刃 無限列車篇》由木棉花代理，確定於 2020 年秋冬在香港上映。

製作原作:吾峠呼世晴 (集英社「週刊少年 JUMP」連載)導演：外崎春雄動畫製作：ufotable配音竈門炭治郎:花江夏樹

竈門禰豆子:鬼頭明里

我妻善逸:下野 紘

嘴平伊之助:松岡禎丞

煉獄杏壽郎:日野 聡

魘夢(下弦之壹):平川大輔