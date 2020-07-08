Astro City Mini Sega 60周年紀念主機　內建36款人氣街機遊戲

Sega Toys宣布，為慶祝Sega集團創立60周年，將預定於12月推出將過去1993年在日本電玩中心推出的大型機台「Astro City」以1/6尺寸重現的小型遊戲主機「Astro City Mini」（アストロシティミニ），定價12,800日圓。

官方表示，這款「Astro City Mini」是以1993年在日本電玩中心推出，採用樹脂材質製作框體，以達到輕量化目的，因此在日本推出後受到許多玩家好評的大型機台「Astro City」為主題設計，並將原本樹脂機體完整重現，同時透過將機體大小縮小為原本尺寸的 1/6（寬130×高170×深170mm），讓玩家們可以輕鬆攜帶，走到哪玩到哪的迷你版主機。

同時，這款「Astro City Mini」不但將可以透過包裝同梱的HDMI線連接到電視等大螢幕上之外，官方還將會配合「Astro City Mini」的推出，另行推出販售定價2,780日圓的「Astro City Mini」搖桿，讓玩家們可以更加輕鬆來進行遊戲操作體驗。

至於在玩家們最在意的遊戲內容部分，「Astro City Mini」預定將會內建收錄 36 款作品，其中包括世界首款 3D 格鬥遊戲《VR快打》、人氣橫向卷軸類型射擊遊戲《Fantasy Zone》、知名動作遊戲《戰斧》系列與《獸王記》等等，喜歡這些人氣大型機台遊戲的玩家們，可別錯過這個回味收藏的機會！

「Astro City Mini」Sega 60周年紀念主機內建《VR快打》等人氣街機遊戲（按圖放大） ↓↓↓

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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