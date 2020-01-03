《雙槍激鬥Gunslinger Stratos》SE射擊街機遊戲即將移植家用機

日本 Square Enix 在大型機台上推出的線上對戰動作射擊遊戲《雙槍激鬥 Gunslinger Stratos》（ガンスリンガーストラトス），官方宣布正著手進行本作家用主機遊戲版與 PC 版的開發製作，至於正式發表時間預定將於 2020 年公開。

據《雙槍激鬥》系列製作人「門井信樹」宣布，目前正在開發中的這款系列新作，將會以「為了讓世界更多人都能體驗全新的《雙槍激鬥》為目標來進行開發」，同時門井製作人也補充，「由於自己將於 2019 年 12 月底離開 Square Enix，因此接下來的《雙槍激鬥》新作，將由自大型機台版系列開始就一直與自己共同工作，且有著豐富線上遊戲資歷的小野誠接手，相信在小野的努力下，一定可以完成這款通用於世界各地玩家的《雙槍激鬥》新作。」

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附帶一提，《雙槍激鬥 Gunslinger Stratos》為 Square Enix 自 2012 年開始在大型機台上推出營運，主打 4vs4 3D 對戰的線上動作射擊遊戲，豐富的對戰射擊動作性，搭配專屬的槍型搖桿操作，讓玩家們可以自由切換最多四種槍械武器來交替使用，以及獨特在一定時間內攻擊必定會命中敵人的「Quick Draw」系統，加上虚淵玄擔任原案的劇情腳本等等，因此在推出後大受好評，前後陸續推出三代作品。

至於這次的家用機／電腦版，自 2018 年 8 月宣布四代與大型機台版《雙槍激鬥Σ》最終版升級後就已經預告製作，但截至目前為止，都還處於開發階段，而沒有任何的訊息公開。隨著這次官方預告，玩家們應該可以期待，官方於 2020 年發表這款新作的最新訊息。至於這款新作在小野製作人的開發下，將會有怎樣不同以往系列的全新特色，玩家們不妨就先拭目以待吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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