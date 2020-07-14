《NieR Re[in]carnation》7月29日起封測　實機戰鬥角色情報公開

日本 Square Enix 預定於 iOS／Android 手機上推出，人氣動作 RPG《NieR 尼爾》系列最新作《NieR Re[in]carnation》（ニーア リィンカーネーション），官方除釋出本作最新影片讓玩家們欣賞外，另外還有登場人物與 CBT 封測相關最新情報也要一併公開給玩家們確認。

本作為人氣手機遊戲《Blade Xlord 眾劍之王》開發商 Applibot 製作，Cygames 旗下 CyDesignation「吉田明彦（代表作：《皇家騎士團》、《FF 戰略版》、《勇氣默示錄》等等）」擔任角色設計，「齊藤陽介（代表作：《尼爾：自動人形》等系列作單機版）」擔任製作人、「ヨコオタロウ（橫尾太郎，代表作：《尼爾》系列、《死亡愛麗絲》等等）」擔任創意總監的《NieR 尼爾》系列最新 RPG 遊戲。

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而在這次介紹裡，官方特地公開本作三名登場角色最新情報：

白色少女（白い少女，CV：長江里加） 醒來時，發現自己身倒在「檻」的石頭上，並不斷受到噩夢所折磨的女孩。雖然是個心地溫柔又開朗的少女，不過身上之所以會帶著頸環、手環跟繃帶，似乎都有某些特殊理由的樣子。 媽媽（ママ，CV：原由実） 自稱「媽媽」的不可思議生物。對「檻」有所了解，並引導著少女不斷前進。有著享受周圍景色並會對周遭裝飾橫加干涉的過度自由一面。 黑色怪物（黒き怪物，CV：川原元幸） 徬徨在「檻」之內四處遊蕩的神祕存在。雖然其外觀彷彿穿著甲冑的騎士，但要說成像是不會說話的蟲子似乎也不為過。而他在遊戲內似乎有著某種不為人知的目的——

而在這次官方公開的影片方面，除了將會收錄角色們在各式各樣舞台上的移動穿梭外，也將會收錄本作的實機戰鬥最新演出，有興趣的玩家們可以趁現在先來確認看看，感受本作高動作性戰鬥的獨特魅力！

另外，官方也於今天 Twitter 上，公開由本作插畫家「吉田明彦」所繪製，提供 PC 電腦與手機用的主視覺美術桌面，有興趣的玩家們快趁現在趕快先來下載使用吧！

最後，官方也預告，將自 2020 年 7 月 29 日起至 8 月 5 日為止展開本作 iOS／Android 版的 CBT β 版測試，並自 13 日即日起至 7 月 26 日為止在官網展開封測玩家招募。目前預定招募人數 20,000 名（iOS／Android 各 10,000 名），超過人數將以抽選方式決定，有興趣想要嘗鮮的玩家們，快趁現在趕快先來申請報名預約吧！

（《NieR Re[in]carnation》官網）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】