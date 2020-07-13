《超能競地》預告片電影感十足！開放測試PC版即日免費下載

「Ubisoft Forward」直播遊戲發表會中，宣布大逃殺射擊動作遊戲《超能競地》即日起實施開放測試，現在已可在Uplay平台免費下載，同步釋出動畫與實機預告影片。

電影感十足！點圖看《超能競地》預告片精彩畫面▼▼▼

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《超能競地》是一款緊張刺激、強調垂直機動性和快節奏的大逃殺遊戲。玩家將可以在虛擬城市新阿卡迪亞展開大逃殺戰鬥，遊戲讓玩家可以搜刮獨特武器或者是特殊駭能改變遊戲風格，像是埋下地雷、搜尋敵人、安置大牆保護小隊，或是隱身偷襲對手等。所有的「駭能」和武器都可以透過融合機制將現有物品升級成威力更強的版本，並且透過持續推出的自訂選項，以及季度更新提供內容。

同時Ubisoft宣布即日就可以到官方網站免費下載《超能競地》主程式，開放公測版下載。！公開Beta測試僅於Uplay PC開放，玩家的所有遊玩進度與獲得的物品，都會保留至遊戲上市後的「第1季」。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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