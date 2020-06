PS5市場致勝之道！獨佔遊戲有睇頭、售價未明成隱憂　業界又點睇

相信大家已看過PS5主機外觀的圖片,筆者亦不多贅述。如上文所述,外界對PS5外觀反應兩極,有網民在PlayStation HK的Facebook留言,指PS 5外觀不吸引,擔心白色機殼易變黃、其白皮加黑機組合似伺服器及吹風機;亦有玩家覺得很吸引,黑白配機身再加藍燈顯示有CYBER FEEL,而主機明顯跟傳統風格不同。美國IGN遊戲網站近日進行民調,在周五當晚有66.1%認為PS5外觀吸引,認為XBOX ONE SERIES X較佳有33.9%;另一網站PURE XBOX,PS 5有49%,XBOX ONE SERIES X有51%。

始終外觀感覺屬見仁見智,畢竟家用機是放在家中,除非大家當PS5是客廳擺設之一,否則外觀未必太重要。筆者覺得PS5設計不錯,欣喜是SONY有心設計主機外觀,嘗試走較潮、另類路線。不過PS5作為次世代主機,散熱能力如何亦見重要,由於SONY未有公開PS5主機實物,因此筆者難以掌握PS5是否有充足的散熱位(暫時看不到主機背後情況),若單憑白色外殼與黑色機身之間的通風位,筆者擔心PS5可能會較熱。在過往PS3、PS4推出初期都試過有散熱問題,考慮到XBOX ONE SERIES X以機頂通風,PS 5散熱表現又如何?(↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓)

SONY今次公開標準版及數碼版PS5,前者配置UHD藍光碟盤(可執行光碟及網上數碼版),後者只可玩網上數碼版。SONY早在2009年曾推出PSP GO,即是只可玩網上數碼版遊戲的PSP,SONY顯然希望更多玩家轉玩數碼版遊戲,畢竟遊戲不涉及生產、包裝、物流及零售成本,理論上賺錢較多,但PSP GO銷情欠佳,箇中原因之一,是當時玩家普遍買實體版遊戲。11年後的今日,筆者認為PS玩家對數碼版遊戲的接受程度增加,數碼版好處之一是減少讀碟次數、方便購買、間中廠商推出減價優惠;缺點就是不能借給朋友(這是XBOX ONE初期宣傳的敗筆)、不能在二手市場交易、需要地方放置等。

筆者認為目前玩家仍偏向買實體版遊戲,雖然目前實體版遊戲的收藏價值已大不如前,但二手買賣仍活躍。SONY暫時未公開PS5主機售價,筆者假設PS5標準版定價$4999,數碼版$4299,若兩者相差$700,其實未必吸引玩家轉玩數碼版。反觀數碼版一旦跌穿$4000水平的話,就可能吸引玩家支持。筆者認為SONY設兩個版本主機,某程度上可能代表標準版較貴,因此推出另一「閹割」版本作為門檻級,但一切有待SONY公布售價為準。另外,假設PS5具備兼容PS4光碟的話,PS5標準版的優勢就更多。(↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓)

所謂第一、二廠商,當然就是SONY自家及旗下開發商的作品,也就是PS5(或PS4、5)獨佔遊戲,筆者就簡述部分作品的看法。

1) 《GRAN TURISMO 7》

筆者當然不會輕視《GT》系列的吸引力及質素,作為SONY旗下最強模擬駕車品牌,《GT 7》未出已知有高水平。對上一集《GT 6》是七年前的PS3遊戲,而PS4《GT SPORT》太集中網上對戰,內容較為失色。今集引入CAMPAIGN模式、GT CAFE、GT AUTO、GT SPORT網戰、任務、TUNE車,還有數之不盡的真實車款,以及山內一典「慢工出細貨」的保證,《GT 7》當然是必玩之選,唯一問題只是推出日未定。有鑑於以往《GT》作品試過延期,除非山內一典早在兩年前已開發此作,否則大家可能有排等才玩到《GT 7 序章》。(↓↓↓更多遊戲截圖點下圖放大↓↓↓)

2) 《SPIDERMAN MILES MORALES》

PS4《蜘蛛俠》不過是兩年前的作品,要開發商INSOMNIAC製作全新續集,還要趕及在今年底推出(或成為護航遊戲)似乎有難度。SONY歐洲部門主管SIMON RUTTER表示,此作算是《蜘蛛俠》的加強擴充版,暗示不是全新續集。

黑人麥爾斯(MILES MORALES)曾在SONY動畫電影《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》登場,由於電影大受旺場,兼贏得奧斯卡最佳動畫,以麥爾斯為PETER PARKER以外的蜘蛛俠,同樣有一定吸引力。PS4《蜘蛛俠》成功因素之一,就是完滿表現蜘蛛俠在鬧市中不斷搖動的效果,相信PS5在速度感的表現必定更好。(↓↓↓更多遊戲截圖點下圖放大↓↓↓)

3) 《HORIZON FORBIDDEN WEST》

在上集《HORIZON ZERO DAWN》,女獵人ALOY大戰機械獸的玩法,還有超精細畫風令人眼前一亮,而GUERILLA GAMES製作《HORIZON FORBIDDEN WEST》,風格似乎跟前作相近,但加入海底版圖去擴大世界觀,不過廠方公布詳情不多,且看今集會否成為PS5試機天碟,以超強畫質吸引大家。(↓↓↓更多遊戲截圖點下圖放大↓↓↓)

4) 《RATCHET & CLANK》與《SACKBOY A BIG ADVENTURE》

《RATCHET & CLANK》系列一直備受歐美玩家歡迎,而PS5版新作《R&C RIFT APART》最大賣點,就是主角RATCHET可隨時跳入另一版圖。考慮到PS5採用讀碟速度極快的SSD硬碟,今集在轉移版圖方面「無縫連接」,變相就是印證PS5 SSD高速表現之強。(↓↓↓更多遊戲截圖點下圖放大↓↓↓)

至於《SACKBOY A BIG ADVENTURE》,說穿了就是《LITTLE BIG PLANET》系列新作,布娃娃SACKBOY的百變形象向來是賣點,不過今集有否引入《LBP》,可供玩家設計版圖元素呢?暫時未有答案。(↓↓↓更多遊戲截圖點下圖放大↓↓↓)

1) 《BIOHAZARD VILLAGE》

此作就是所謂《BIOHAZARD 8》或《RESIDENT EVIL 8》,CAPCOM近年推出《生化危機》新作頗為積極,《BH 3 RE》不過是兩個月前的事,而今集可說是《BH 7》續集,繼續沿用主觀視點、兩名男角ETHAN及「中佬版」CHRIS REDFIELD,還有女巫及狼人。若說《BH 3 RE》是JILL大戰生化武器B.O.W.,那麼今集就是「惡魔城」風格的生化危機。筆者最初以為此作會有PS4、PS5版,但CAPCOM官網僅寫有PS5、XBOX ONE SERIES X版,留待明年推出。(↓↓↓更多遊戲截圖點下圖放大↓↓↓)

2) 《PRAGMATA》

筆者初看畫面,見到有女孩及太空人,還以為是小島工作室的作品,想不到是CAPCOM完全新作。「PRAGMATA」本身解作虛幻,而遊戲中出現的部分影像都不是真實的,連迷路的蘿莉女孩亦是機械人,而地球似乎面臨災難。暫時未肯定此作玩法,有待CAPCOM稍後公布,而此作要2022年才推出,大家有排等了!(↓↓↓更多遊戲截圖點下圖放大↓↓↓)

3) 《DEMON'S SOUL》

提起FROM SOFTWARE,大家也許想起《DARK SOUL》系列,而更早出現的就是2009年的PS3《DEMON'S SOUL》。今作正是REMAKE版本,由BLUEPOINT GAMES負責開發,遊戲充滿中古魔幻風格,同樣是難度甚高、隨時死幾十次的硬派ARPG。(↓↓↓更多遊戲截圖點下圖放大↓↓↓)

4) 《PROJECT ATHIA》

筆者最初以為SQUARE ENIX會公開PS5《FF 7 REMAKE PART II》,甚至是《FF XVI》,想不到出現的是全新遊戲。畫面看到一名女子在野外奔走,輕輕一躍已跳到對岸,而四周出現不同魔物。此作由SQEN旗下工作室LUMINOUS PRODUCTIONS負責開發,後者有份製作《FF XV》,是否意味今作都是RPG呢?(↓↓↓更多遊戲截圖點下圖放大↓↓↓)

結論

若比較今次PS5片段,以及微軟上月介紹XBOX ONE SERIES X,後者的遊戲陣容似乎較為失色,可引起話題的獨佔作品不多,如筆者之前所說,SONY及旗下一眾工作室,已為PS5加入多款獨佔遊戲,亦看到日系廠商CAPCOM、SQUARE ENIX已積極投入製作次世代作品。有人認為XBOX ONE SERIES X整體機能佔優,但PS5的DUAL SENSE手掣如何突顯其反饋震動感,PSVR在PS5市場又擔當甚麼角色等,這些都有機會令PS5在表現上「反勝」XBOX陣營,更莫論日系遊戲普遍登陸PS陣營。不過雙方始終未公布售價,一旦PS5標準版賣$4999,而XBOX ONE SERIES X保持到$3500水平,那麼整個市場發展隨時有變。