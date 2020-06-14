PS5市場致勝之道！獨佔遊戲有睇頭、售價未明成隱憂　業界又點睇

【PS5市場致勝之道】雖然美國E3遊戲展受疫情影響而取消，不過SONY近日公布PlayStation 5主機及遊戲片段，當中不乏《蜘蛛俠》、《生化危機8》、《GT 7》等話題作，而外界對PS5主機外貌反應兩極，網上不乏惡搞圖片，為各位機迷帶來熱門話題。（文：比利／編：林勇）

萬眾期待的PS5終於現身（PlayStation）

論主機外觀

相信大家已看過PS5主機外觀的圖片，筆者亦不多贅述。如上文所述，外界對PS5外觀反應兩極，有網民在PlayStation HK的Facebook留言，指PS 5外觀不吸引，擔心白色機殼易變黃、其白皮加黑機組合似伺服器及吹風機；亦有玩家覺得很吸引，黑白配機身再加藍燈顯示有CYBER FEEL，而主機明顯跟傳統風格不同。美國IGN遊戲網站近日進行民調，在周五當晚有66.1%認為PS5外觀吸引，認為XBOX ONE SERIES X較佳有33.9%；另一網站PURE XBOX，PS 5有49%，XBOX ONE SERIES X有51%。

始終外觀感覺屬見仁見智，畢竟家用機是放在家中，除非大家當PS5是客廳擺設之一，否則外觀未必太重要。筆者覺得PS5設計不錯，欣喜是SONY有心設計主機外觀，嘗試走較潮、另類路線。不過PS5作為次世代主機，散熱能力如何亦見重要，由於SONY未有公開PS5主機實物，因此筆者難以掌握PS5是否有充足的散熱位（暫時看不到主機背後情況），若單憑白色外殼與黑色機身之間的通風位，筆者擔心PS5可能會較熱。在過往PS3、PS4推出初期都試過有散熱問題，考慮到XBOX ONE SERIES X以機頂通風，PS 5散熱表現又如何？（↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓）

論下載版型號

SONY今次公開標準版及數碼版PS5，前者配置UHD藍光碟盤（可執行光碟及網上數碼版），後者只可玩網上數碼版。SONY早在2009年曾推出PSP GO，即是只可玩網上數碼版遊戲的PSP，SONY顯然希望更多玩家轉玩數碼版遊戲，畢竟遊戲不涉及生產、包裝、物流及零售成本，理論上賺錢較多，但PSP GO銷情欠佳，箇中原因之一，是當時玩家普遍買實體版遊戲。11年後的今日，筆者認為PS玩家對數碼版遊戲的接受程度增加，數碼版好處之一是減少讀碟次數、方便購買、間中廠商推出減價優惠；缺點就是不能借給朋友（這是XBOX ONE初期宣傳的敗筆）、不能在二手市場交易、需要地方放置等。

筆者認為目前玩家仍偏向買實體版遊戲，雖然目前實體版遊戲的收藏價值已大不如前，但二手買賣仍活躍。SONY暫時未公開PS5主機售價，筆者假設PS5標準版定價$4999，數碼版$4299，若兩者相差$700，其實未必吸引玩家轉玩數碼版。反觀數碼版一旦跌穿$4000水平的話，就可能吸引玩家支持。筆者認為SONY設兩個版本主機，某程度上可能代表標準版較貴，因此推出另一「閹割」版本作為門檻級，但一切有待SONY公布售價為準。另外，假設PS5具備兼容PS4光碟的話，PS5標準版的優勢就更多。（↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓）

論第一、二廠商作品

所謂第一、二廠商，當然就是SONY自家及旗下開發商的作品，也就是PS5（或PS4、5）獨佔遊戲，筆者就簡述部分作品的看法。

1) 《GRAN TURISMO 7》

筆者當然不會輕視《GT》系列的吸引力及質素，作為SONY旗下最強模擬駕車品牌，《GT 7》未出已知有高水平。對上一集《GT 6》是七年前的PS3遊戲，而PS4《GT SPORT》太集中網上對戰，內容較為失色。今集引入CAMPAIGN模式、GT CAFE、GT AUTO、GT SPORT網戰、任務、TUNE車，還有數之不盡的真實車款，以及山內一典「慢工出細貨」的保證，《GT 7》當然是必玩之選，唯一問題只是推出日未定。有鑑於以往《GT》作品試過延期，除非山內一典早在兩年前已開發此作，否則大家可能有排等才玩到《GT 7 序章》。（↓↓↓更多遊戲截圖點下圖放大↓↓↓）

2) 《SPIDERMAN MILES MORALES》

PS4《蜘蛛俠》不過是兩年前的作品，要開發商INSOMNIAC製作全新續集，還要趕及在今年底推出（或成為護航遊戲）似乎有難度。SONY歐洲部門主管SIMON RUTTER表示，此作算是《蜘蛛俠》的加強擴充版，暗示不是全新續集。

黑人麥爾斯（MILES MORALES）曾在SONY動畫電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》登場，由於電影大受旺場，兼贏得奧斯卡最佳動畫，以麥爾斯為PETER PARKER以外的蜘蛛俠，同樣有一定吸引力。PS4《蜘蛛俠》成功因素之一，就是完滿表現蜘蛛俠在鬧市中不斷搖動的效果，相信PS5在速度感的表現必定更好。（↓↓↓更多遊戲截圖點下圖放大↓↓↓）

3) 《HORIZON FORBIDDEN WEST》

在上集《HORIZON ZERO DAWN》，女獵人ALOY大戰機械獸的玩法，還有超精細畫風令人眼前一亮，而GUERILLA GAMES製作《HORIZON FORBIDDEN WEST》，風格似乎跟前作相近，但加入海底版圖去擴大世界觀，不過廠方公布詳情不多，且看今集會否成為PS5試機天碟，以超強畫質吸引大家。（↓↓↓更多遊戲截圖點下圖放大↓↓↓）

4) 《RATCHET & CLANK》與《SACKBOY A BIG ADVENTURE》

《RATCHET & CLANK》系列一直備受歐美玩家歡迎，而PS5版新作《R&C RIFT APART》最大賣點，就是主角RATCHET可隨時跳入另一版圖。考慮到PS5採用讀碟速度極快的SSD硬碟，今集在轉移版圖方面「無縫連接」，變相就是印證PS5 SSD高速表現之強。（↓↓↓更多遊戲截圖點下圖放大↓↓↓）

至於《SACKBOY A BIG ADVENTURE》，說穿了就是《LITTLE BIG PLANET》系列新作，布娃娃SACKBOY的百變形象向來是賣點，不過今集有否引入《LBP》，可供玩家設計版圖元素呢？暫時未有答案。（↓↓↓更多遊戲截圖點下圖放大↓↓↓）

論第三廠商作品

1) 《BIOHAZARD VILLAGE》

此作就是所謂《BIOHAZARD 8》或《RESIDENT EVIL 8》，CAPCOM近年推出《生化危機》新作頗為積極，《BH 3 RE》不過是兩個月前的事，而今集可說是《BH 7》續集，繼續沿用主觀視點、兩名男角ETHAN及「中佬版」CHRIS REDFIELD，還有女巫及狼人。若說《BH 3 RE》是JILL大戰生化武器B.O.W.，那麼今集就是「惡魔城」風格的生化危機。筆者最初以為此作會有PS4、PS5版，但CAPCOM官網僅寫有PS5、XBOX ONE SERIES X版，留待明年推出。（↓↓↓更多遊戲截圖點下圖放大↓↓↓）

2) 《PRAGMATA》

筆者初看畫面，見到有女孩及太空人，還以為是小島工作室的作品，想不到是CAPCOM完全新作。「PRAGMATA」本身解作虛幻，而遊戲中出現的部分影像都不是真實的，連迷路的蘿莉女孩亦是機械人，而地球似乎面臨災難。暫時未肯定此作玩法，有待CAPCOM稍後公布，而此作要2022年才推出，大家有排等了！（↓↓↓更多遊戲截圖點下圖放大↓↓↓）

3) 《DEMON'S SOUL》

提起FROM SOFTWARE，大家也許想起《DARK SOUL》系列，而更早出現的就是2009年的PS3《DEMON'S SOUL》。今作正是REMAKE版本，由BLUEPOINT GAMES負責開發，遊戲充滿中古魔幻風格，同樣是難度甚高、隨時死幾十次的硬派ARPG。（↓↓↓更多遊戲截圖點下圖放大↓↓↓）

4) 《PROJECT ATHIA》

筆者最初以為SQUARE ENIX會公開PS5《FF 7 REMAKE PART II》，甚至是《FF XVI》，想不到出現的是全新遊戲。畫面看到一名女子在野外奔走，輕輕一躍已跳到對岸，而四周出現不同魔物。此作由SQEN旗下工作室LUMINOUS PRODUCTIONS負責開發，後者有份製作《FF XV》，是否意味今作都是RPG呢？（↓↓↓更多遊戲截圖點下圖放大↓↓↓）

業界人士又點睇PS5？

欣賞PS 5有標準版及數碼版型號供選擇，因為近年玩家偏向買下載版，估計四成PS4香港玩家都有買數碼版，相信部分人不介意買數碼版PS5。但PS 5能否大賣，關鍵仍是遊戲陣容，若果PS VR改善畫質及加強遊戲，相信都有力反彈。 旺角零售店阿昌

對PS5抱觀望態度，因為暫時未知護航遊戲名單及主機售價，若頭批遊戲已有PS4版，主機又賣得貴的話，相信只有hardcore忠實玩家衝首發，其他玩家照玩PS4。另外，暫時公布的遊戲未算太吸引，《GT7》究竟會否兩年內推出，或者先出「序章版」仍是未知數; 《BH8》繼續是主觀視點，考慮到上集銷量一般，對今集未感抱期望。以遊戲店主的角度而言，Switch其實反應更好，賺錢更多，所以較關心任天堂在年底的攻勢，以及明年會否有Switch Pro， PS 5暫時不抱太大期望。 深水埗遊戲店Raymond

結論