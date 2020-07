夏季暑期多平台遊戲大作精選　必玩GUNDAM、MARIO、對馬戰鬼

最近香港的疫情有惡化跡象,可能再次影響大家的生活方式,多留在家中、減少外出。早前《THE LAST OF US PART II》弄得滿成風雨,但其他暑假大作準備陸續登場,想必大家繼續在抗疫之餘,亦有更多遊戲使命完成!

《PAPER MARIO THE ORIGAMI KING》(SWITCH)7月17日推出

任天堂在本月17日推出的《紙片瑪利歐:摺紙國王》,是筆者相當期待的SWITCH獨佔遊戲之一,相信無人不識的《SUPER MARIO》系列,衍生很多風格不同的遊戲,當中《PAPER MARIO》是玩法較特殊的RPG,整個世界都環繞著紙,透過摺紙、剪紙、疊紙及捲起紙張等做法,令到整體玩法都充滿變化。《PAPER MARIO》最初在2000年N64登場,由INTELLIGENT SYSTEMS開發,而對上一集是《PAPER MARIO COLOR SPLASH》,由於2016年推出屬WiiU黃昏期,也許玩過的人不多。而今集講述MARIO再一次拯救桃公主,但對手不是庫巴魔王,而是邪惡國王OLLY,玩家將操控MARIO與摺紙拍檔OLIVIA,利用不用的摺紙方式解開謎題,而今作引入回轉式的戰鬥版圖,若玩家對準時機更可一口氣攻擊整行敵人,因此今集戰鬥也有一定戰略性。

《BLOODSTAINED CURSE OF THE MOON 2》(XB1/PS4/SWITCH)已推出

相信不少讀者跟我一樣,喜歡玩KONAMI昔日的《惡魔城》系列,其中紅白機《惡魔城傳說》及PS/SS《月下夜想曲》更是經典,而製作人五十嵐孝司在自組新公司後,去年推出過《BLOODSTAINED CURSE OF THE MOON》及《RIITUAL OF THE NIGHT》,被視為繼承《惡魔城》精神之作。

近日推出的《CURSE OF THE MOON 2》,畫風同樣以8-BIT紅白機風格為主,但遊戲有一定難度,尤其是BOSS戰相當有迫力,玩家主要選用鍊金術士「斬月」,但在過程中會遇到另外3名角色,之後玩家可自行更換。由於4名角色各有不同能力及攻擊模式,玩家就要考慮在什麼時候、對付什麼敵人而轉換角色,而今集也支援兩人CO-OP同玩。值得留意是此作售價不過1500日圓,約$100港元就買到,相當抵玩。

《GHOST OF TSUSHIMA》(PS4)7月17日推出

外界對KOEI TECMO《仁王 2》、FROM SOFTWARE《隻狼》都有不俗反應,屬同類型的《對馬戰鬼》自然有所期待,而開發商SUCKER PUNCH代表作《INFAMOUS》系列,外界評價亦算高。《對馬戰鬼》由發表至今已有3年,遊戲以1274年日本「文永之役」為背景,80名武士對抗蒙古聯軍,而玩家操控武士「境井仁」,化身戰鬼作戰。今集在探索方面似乎考慮大家工夫,例如留意風向﹝草的擺動﹞順風而行,或者留意動物行蹤前往目的地,而戰鬥引入武士對決或潛入刺殺,遊戲又設有拍照模式,可見開發商對畫質信心十足。今集設有三種難度,即使玩家不諳動作遊戲,選玩EASY模式就可以了,毋須擔心此作跟《隻狼》一樣太難玩。PS4版普通版售價$468。

《GUNDAM EXTREME VS 極限爆發》(PS4)7月30日推出

BANDAI NAMCO是一間令人又愛人恨的公司,她囊括大部分動漫題材遊戲,但水準參差,單是《NEW GUNDAM BREAKER》已成為伏作「經典」,5年前的PSV《GUNDAM EXTREME VS FORCE》也被批評機體少、沒網戰等。至於今集《極限爆發》主打2 VS 2團隊戰,參戰機體超過180架,大部分來自2016至2019年街機版,另加入全新機體。早前廠方曾舉行公測試玩,評價似乎不俗,其中網上對戰可作多種設定,例如限制COST、地區限制,甚至可設定連線太差要強制退出等。今作普通版行貨售價$509,另設收錄原聲歌曲的豪華版,以及送模型的典藏版。

《足球小將新秀崛起》(PS4/SWITCH)8月27日推出

對於資深動漫迷來說,足球小將、戴志偉、小志強等都是經典名字,也代表80、90年代粵語配音動畫的光輝時刻。如今ViuTV播放動畫,跟日版原著稱為《隊長小翼》,無論你稱主角是大空翼或戴志偉也不要緊,衝力射球、猛虎射擊等必殺技,始終是永恆經典。

說回遊戲,《足球小將新秀崛起》與之前《足球小將》家用機版本,已相隔近10年,而今集強調必殺技表現的迫力,無論是一般盤球、剷球,以至空中倒掛、跳龍門柱等,單看畫面已令粉絲感動。今集故事模式,主要分為大空翼篇,選拔日本隊代表的原創新秀篇,以及挑戰強國隊伍的世界挑戰篇,玩家由加入南葛隊,以至最終參加世青盃,都可體驗大空翼﹝戴志偉﹞的成長之路。

《FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES REMASTERED》(PS4/SWITCH)8月27日推出

一看到REMASTERED,大家應該估到是舊作HD化,《FFCC》是SQUARE ENIX早在2003年推出的GAMECUBE四人玩ARPG,特點是玩家可選用不同種族角色,挑戰不同迷宮去淨化水晶。今集的重點是跨平台聯機合作,假設玩家用SWITCH玩,亦可透過上網與PS4、手機玩家合作,其他新元素包括強化角色配音、追加新迷宮及敵人,引入「模仿」系統將主角變成NPC造型等。