對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略｜隱藏成就庫柏家族裝扮者解法

【對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略】PS4《對馬戰鬼》Ghost of Tsushima有幾個隱藏成就，在遊戲中提示不多想自行完成並不容易，以下為其中一個隱藏成就「庫柏家族裝扮者」的解法。

要完成這個成就，玩家需要收集數個指定的外觀裝備，將指的外觀全部穿上即可獲得「庫柏家族裝扮者」成就。不過由於部份外觀取得位置所限，玩家需要達到主線第三幕「剿滅汗王」才可完成此成就。所需的外觀為：

- 刀具「狡詐狸貓」 - 頭盔「曲釜頭帶」 - 面具「盜賊覆面」 - 鎧甲「吾作的甲胄」 - 鎧甲染料「海洋護衛」

各個外觀裝備取得方法請按圖放大👇👇👇

+ 18 + 17 + 16

吾作的甲胄入手方法：對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略 傳說任務不倒的吾作位置及解法

收集好之後，玩家將指定的服裝穿好的瞬間就會獲得獎杯。

連模組都未讀取完就已跳杯

順便一提致敬的角色來自開發團隊SUCKER PUNCH舊作Sly Cooper系列：

SUCKER PUNCH的另一款遊戲「Sly Cooper」系列主角

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對馬戰鬼Ghost of Tsushima戰鬼武器使用心得，按圖放大即睇👇👇👇