【PS5 發布會】GT7 Bio8 蜘蛛俠 PlayStation 5 首發遊戲全名單

撰文：鍾世傑
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【PS5／PlayStation 5 遊戲陣容】 PS5 於6月12日凌晨4時舉行發布會（香港時間），Sony Interactive Entertainment（SIE）公開新一代遊戲主機首發遊戲陣容及開發中遊戲陣容，包括《GT7》、《Bio8》、《SPIDER-MAN Miles Morales》！本文將不斷更新，請留意！
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