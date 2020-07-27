《死亡筆記》夜神月手錶實體化忠實還原機關！網民：張紙先係重點

大場鶇原作、小畑健作畫的日本懸疑少年漫畫《死亡筆記》曾經風靡全球，在漫畫連載龍頭雜誌之一《週刊少年 Jump》自 2003 年底起至 2006 年刊登完畢，劇情描述天才高中生夜神月發現了「死亡筆記」，只要將某人名字寫在這本筆記本上，該人就會死。夜神月相當興奮自己終於能夠成為新世界的神，但卻出現世界最強偵探 L 試圖要把他緝捕到案。喜歡《死亡筆記》的動漫迷現在有福了，因為官方與 SuperGroupies 合作推出全新實體化商品！

看過《死亡筆記》的動漫迷，肯定都對於夜神月的「手錶」印象深刻，漫畫中的「計画通り」更成為了網路火紅的哏圖。這是源自於夜神月為了爭奪死亡筆記，而秘密將紙片藏於狹小的手錶裡面，而再將當時的奇樂「火口」名字寫上去殺死他，以便奪回死亡筆記。現在你也可以買到這款傳說中的夜神月手錶啦！

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《死亡筆記》與 SuperGroupies 推出全新系列商品，當中最受矚目的莫過於是上面這一款夜神月手錶。商品忠實呈現了藏紙的機關，單品售價為 29800 日幣，但當然不會附上《死亡筆記》紙片給大家寫名字。

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《死亡筆記》與 SuperGroupies 另外還有推出「側背包」和「皮夾」，仔細一看還可以發現包款裡面藏有夜神月的名字，處處都充滿了動漫的細節，夜神月側背包售價為 13,800 日幣，皮夾售價為 9,800 日幣，這兩款將會先行於今年 11 月中旬發售，夜神月手錶則要等到明年 1 月中旬才會上架。

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