PaperMario 紙片瑪利歐攻略｜World 5 天空水療園地防卡關流程

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《Paper Mario: The Origami King》Switch 紙片瑪利歐:摺紙國王充滿著解謎元素，有時錯過了些東西都有可能卡關。以下就提供主線 World 5 包括天空水療園地、叢林溫泉、秘密的溫泉至到庫巴城堡的攻略流程，查看重點以便流暢過關：

上篇攻略：PaperMario 紙片瑪利歐攻略｜World 4 汪洋防卡關流程【下】

👇👇👇天空水療園地 關鍵流程攻略👇👇👇

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👇👇👇叢林溫泉 關鍵流程攻略👇👇👇

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👇👇👇秘密的溫泉~嘿呵電視節目 關鍵流程攻略👇👇👇

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👇👇👇BOSS戰 落雷兄弟 老大KK👇👇👇

老大KK成為了守門的BOSS，魔法陣能重創他

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👇👇👇庫巴城堡 關鍵流程攻略👇👇👇

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👇👇👇BOSS戰　黑色之手👇👇👇

BOSS黑色之手抓住奧莉維亞，初期無法用魔法陣

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👇👇👇BOSS戰 剪剪狂熱者 剪刀👇👇👇

BOSS剪刀可以說是遊戲中的最強BOSS，因為其攻擊可以一擊死，建議先準備綠蘑菇

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👇👇👇庫巴城堡的秘密武器　關鍵流程攻略👇👇👇

👇👇👇拼板 Puzzle 更容易　必知5式戰鬥心得👇👇👇

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👇👇👇同場加映：RingFit助變索女型男勵志故事👇👇👇

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