《復仇者聯盟4》蟻俠原來有新招？　結局大戰初版構圖有玄機

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《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）是去年Marvel Studios的23部電影總結，締造驚人票房，背後許多相關企畫也引人關注，近期電影特效視覺設計師Jackson Sze在他的Twitter秀出原始構圖之一，指出原本會讓「蟻俠」（Ant-Man）招喚眾多巨大螞蟻對抗魁隆（Thanos）大軍，但最後未被採用。

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Jackson Sze在Twitter上寫著，「我對終局之戰的『蟻俠』還有一個想法，就是讓他招喚巨大的飛翔螞蟻，對抗魁隆的軍艦，希望能夠出現一場巨大的怪物對抗」，而從此張構圖來看，約莫是在2018年開始構思，只可惜最後未被採用。然則有不少網友認為，該段戲已經讓許多超級英雄各顯神通，就連「蟻俠」自己都有一拳打爆利維坦（Leviathan）的熱血畫面，可能也因為這樣，才會決定不出現巨大的飛翔螞蟻吧。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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