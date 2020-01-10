似鳥沙也加 cosplay 現身「不知火舞展」！多圖欣賞現埸花絮

【秋葉原 拳王 不知火舞展 2020】在剛完結的日本秋葉原「不知火舞展」中，找來了人氣正旺的似鳥沙也加，cosplay 不知火舞現身展覽。身材姣好的似鳥沙也加，完美還原了不知火舞的外型，日本的粉絲看到也非常滿意，一起欣賞下「不知火舞展」的現埸花絮，以及似鳥沙也加的精彩 cosplay。

「不知火舞展」

在 12 月 26 日至 2020 年 1 月 6 日期間，日本秋葉原的「THE AKIHABARA CONTAiNER」舉行了「不知火舞展」，用來紀念 SNK 遊戲《餓狼傳說》和《拳皇》女角色不知火舞的生日。衣著性感的不知火舞，由第一次出埸開始，就成為玩家們的「女神」。「不知火舞展」上展示出，不知火舞在不同版本遊戲的外型﹑周邊，以及設定資料。當中，展覽海報正中央的不知火舞，也在推出時令玩家目瞪口呆，原來性感漂亮的不知火舞，曾經是這個樣子。

正中央的不知火舞，樣子設定上和大眾印象中的差很遠（官方圖片）

似鳥沙也加 x 不知火舞 現身

「不知火舞展」請在日本知名的 coser﹑模特兒似鳥沙也加（Sayaka Nitori），cosplay 不知火舞出席。大家對不知火舞的服裝應該非常熟悉，要還原這角色不是那麼容易，不過似鳥沙也加似乎成功俘虜現埸的不知火舞的紛絲。

▼▼即睇似鳥沙也加完美還原不知火舞▼▼

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似鳥沙也加（Instagram @uw.sayaka）

似鳥沙也加曾和另一位知名 coser えなこ（Enako）拍攝寫真，除了不知火舞之外，也多次 cosplay 其他動漫角色。

▼▼放大下圖睇更多似鳥沙也加的 cosplay 造型▼▼

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（Twitter @yosaku4399 圖片）

日本很多粉絲出席展覽，而據說現埸的周邊產品非常熱賣，而購買 6000 日幣以上，更可以獲得「不知火米」一盒。現埸可以看到各款遊戲中，不知火舞出埸的畫面和當時創作角色的設定資料，短裙忍者服的不知火舞也相當有幻想空間。

▼▼放大下圖睇「不知火舞展」現埸花絮▼▼

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資料來源：Twitter﹑itmedia