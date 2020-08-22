日本女團 日向坂46二期生 丹生明里（Nibu Akari / 19歲），走純度AA+ PURE 傻妹風格，更有很多令人意外的特色，其中之一就是打《要塞英雄 Fortnite》身手超好，上搞笑名人有吉弘行節目組隊打機，不單沒有雞手鴨腳等人救，更一個打十個救全家！

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😱同場加映：孫慧雪Cosplay《一拳超人》吹雪獲好評 網民選10個最想她Cos角色😱

藝人孫慧雪(Snow Suen)在fb出po問意見：「你最想我cos邊個？」過百網民秒回，即睇10個最多人揀cosplay女角！

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😱同場加映：另一位Coplay女神竟然在網上被人話係……😱

日本 Cosplay界 女神 Enako (えなこ)，Twitter 有110萬／IG 124萬人追蹤的她，7月21日發帖反擊網民指她枕營業（即出賣肉體，與客戶開房換取工作機會）的不實指控。

😱Enako過100張靚相圖：日本神級COSERえなこEnako嬲爆反擊陪睡接客指控 10件事認識女神😱

😍同場加映：伊織萌C97圖集😍

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