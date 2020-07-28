《Pokemon 寵物小精靈》算是任天堂長青遊戲系列之一，然而其最豐盛的時光，一定是在 90 年代末，以 Gameboy 遊戲及動畫瘋摩美日兩大市場之時。 一向愛搞聯乘的 Casetify 就看準了這一點，推出別具 90 年代風格的復古風 Pokemon iPhone 手機殼及其他 Apple 產品配件，以下就與大家先睹為快。

Casetify x Pokemon iPhone 保護殼精選款式

今次 Casetify 推出的 Pokemon iPhone 機殼，與早前 NASA、DHL 的聯乘系列風格大相逕庭，走的是童年重溫復古風，在機殼上用到的 Pokemon 都是初代的 151 隻當中無人不曉的精靈如比卡超、噴火龍、伊貝、卡比獸等等。

今次的皇牌設計更用上了舊式的捆邊貼紙堆砌，重現童年時我們將廉價 Pokemon 貼紙貼滿自己心愛用品的美好時光

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除了 iPhone 手機殼之外，Casetify 方面也同時公布了即將推出的 Pokemon 聯乘配件產品如 AirPods Pro 保護殼、Macbook 保護殼等等，在官方宣傳圖中亦可見到 Apple Watch 錶帶的身影：

Casetify x Pokemon 系列聯乘產品將於 8 月 12 日起正式發售，如果想要第一時間入手的讀者亦可以到 Casetify 的官網進行 Waitlist 登記，好預留搶購新品的名額。

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嫌今次的 Pokemon 系列設計太幼稚、太孩子氣？Casetify 早前與美國太空總署 NASA 合作推出的太空探索主題系列，就標榜未來感設計，相信會更合你的口味？

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