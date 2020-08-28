【PS4 足球小將】近期沒有什麼大作遊戲，剛推出的《隊長小翼新秀崛起》在集體回憶加成之下成為較注目的作品。以下為遊戲中登場可使用的國中球隊及角色一覽圖鑑。

以下為遊戲中可使用的隊伍及角色一覽。玩家可以將這些角色加到自訂隊伍中（雖然純以球員能力計是國家隊時期的角色強得多，不過也可以玩純國中生等限制玩法），亦可以一定限度地修改角色的動作和技能。不過國中球隊除了每隊的王牌/核心人物外基本都是大眾臉雜魚。另外有些角色有隱藏必殺技，需要在故事模式中達成指定條件才可學習，如大空翼（戴志偉）和日向（小志強）的聯手射門等。

各國家隊的成員圖鑑請見：PS4足球小將《隊長小翼新秀崛起》攻略｜登場隊伍角色圖鑑(世青)

以下按圖放大登場角色一覽（國中隊伍）：

南葛國中（戴志偉）👇👇👇

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東邦學園（小志強）👇👇👇

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富良野國中（松山光）👇👇👇

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武藏國中（三杉淳）👇👇👇

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比良戶國中（次藤洋、佐野）👇👇👇

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花輪國中（立花兄弟）👇👇👇

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東第一國中（早田誠）👇👇👇

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大友國中（浦邊、新田瞬）👇👇👇

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同場加映：PS5手掣Dual Sense實物上手玩👇👇👇

在香港時間7月18日0時外國網上遊戲展覽企劃Summer Game Fest就有了第一次的PS5手掣「Dual Sense」的Hands-on直播，即睇👇👇👇

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