【PS4 足球小將】近期沒有什麼大作遊戲，剛推出的《隊長小翼新秀崛起》在集體回憶加成之下成為較注目的作品。以下為遊戲中登場可使用的國家青年代表隊及角色一覽圖鑑。

以下為遊戲中可使用的隊伍及角色一覽。玩家可以將這些角色加到自訂隊伍中，亦可以一定限度地修改角色的動作和技能。不過雖說是國家隊，但粒粒皆星的大概只有日本隊，其他國家隊除了幾位核心人物之外依然是大眾臉（不過能力值當然比國中生大眾臉強很多）。另外巴西和美國隊亦應該是可使用的隊伍，但需要特別方法解鎖，如果之後順利解鎖的話再補上圖鑑。

各國家隊的成員圖鑑請見：PS4足球小將《隊長小翼新秀崛起》攻略｜登場隊伍角色圖鑑(國中)

以下按圖放大登場角色一覽（國家隊伍）：

日本隊👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

德國隊（史奈達）👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

法國隊（皮耶爾）👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

荷蘭隊（布萊安）👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

意大利隊（齊諾）👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

英格蘭隊👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

阿根庭隊（胡安）👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

鳥拉圭隊（拉蒙）👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

塞內加爾隊（伊士麥）👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

同場加映：PS5手掣Dual Sense實物上手玩👇👇👇

在香港時間7月18日0時外國網上遊戲展覽企劃Summer Game Fest就有了第一次的PS5手掣「Dual Sense」的Hands-on直播，即睇👇👇👇

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