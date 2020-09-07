日本青少年十大漫畫排名　ONE PIECE跌下神壇僅第7、鬼滅強勢奪冠

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時間飛逝，轉眼間 2020 都已經過了大半了，雖然因應疫情許多漫畫都跟著推遲上線時間，但還是有不少經典代表作在今年迎來精彩大結局。日前，日本百度旗下的 Simeji 便針對 10 幾歲日本青少年「心目中的十大推薦漫畫」做出票選，但沒想到結果卻令人跌破眼鏡！現在就趕緊跟著編輯的腳步一起來看看有什麼漫畫上榜吧～

身為動漫迷，你最喜歡下列哪一部漫畫呢？

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看完榜單後，有許多動漫迷紛紛表示有失公平，畢竟許多暢銷漫畫如：《王者天下》都沒有出現在榜單上，甚至連《進擊的巨人》都慘遭墊底，實在讓人無法接受！但換個角度想，每個人對於漫畫的喜愛本來就有所不同，透過這個榜單我們也能更加瞭解到日本年輕世代所喜愛的題材種類，算是意外的收穫吧～

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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