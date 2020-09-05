譚炳文逝世．回憶粵語版《IQ博士》宇宙大王等10個配音王動畫角色

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知名藝員譚炳文9月5日因肺癌離世，終年86歲。譚炳文除了幕前演出，亦是西片/動畫片的知名配音員，香港動畫迷真是由細他的聲音聽到大：70年代《高立》、80年代《IQ博士》、以至今時今日小朋友都喜歡的《屁屁偵探》都能聽到他的聲音

😢齊來回味配音王譚炳文10個聲演動畫角色😢

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