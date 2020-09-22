PS5遊戲面臨加價潮！《2K21》打破60美元傳統　DLC、課金賺唔夠？

你可能已經習慣了動輒三四百元一款的主機遊戲，可在即將到來的PS5 和Xbox Series X 新主機上，這個預算估計還得再漲一些。 就在近期，負責開發《NBA 2K21》遊戲的2K Games 便宣布，本作的次世代版本將會以70 美元的價格銷售，打破了過去多年來「3A 遊戲只賣60 美元」的傳統。

NBA 2K 系列也算是歐美遊戲市場的頭牌之一了，會在這個時候漲價，想必也是希望建立起一套新的價格體系。更重要的是，有了第一個吃螃蟹的人後，其它在定價上猶豫不決的廠商，大概率也會跟進下去。

長久以來，圍繞3A 遊戲該不該漲價的話題也一直沒停過。對開發商們來說，製作費用的飆升是漲價最直接的原因，僅靠單賣60 美元的遊戲本體，已經很難獲得對等的回報。

開發成本上漲了，遊戲賣貴一些，似乎也合情合理，但玩家和市場買不買賬，又是另一個問題。

《NBA 2K21》分為了本世代和次世代（PS5/XSX）兩個版本，價格分別是59.99和69.99美元▼▼▼

1. 60 美元，一個持續了14 年的定價習慣

電子遊戲並非從誕生之初，就定在了60 美元。早在上世紀90 年代，北美、日本等地區的遊戲價格更多是隨性而定，比如在SFC 等早期主機上，你既會看到40 美元的標價，也會有高達100 美元的例子。

當然，那時候遊戲價格高，也和卡帶的存儲載體有關。這部分物理成本往往會轉嫁給發行商，自然就很難在定價上做出妥協。直到後來，更廉價的光盤介質出現後，3A 遊戲的價格才逐漸穩定在40-50 美元的區間內。

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然而，這個定價也沒能維持很久。到了2006 年，電子遊戲從標清邁向高清時代，開發成本再次驟增，PS3 和Xbox 360 上的3A 遊戲便統一升至了59.99 美元。這也是電子遊戲第一次較為明顯的「漲價潮」，但也間接促成了3A 遊戲定價標準的建立。

自那以後的14 年時間裡，諸如EA、Ubisoft、Activision Blizzard這樣大型遊戲公司都會很配合地把遊戲價格定在這個數字上，並未想著去打破它。而玩家們也漸漸將3A 遊戲和60美元畫上了等號，並將其視為一種習慣。不過，很多因素是客觀存在的，遊戲公司也從未放棄過「漲價」的念頭。

一個是通貨膨脹的問題。部分分析師認為，如果將2005 年定價60 美元的遊戲加入通脹率轉換，它們今天的價格應該在76-78 美元左右。可現在遊戲價格不僅沒有超過通脹速度，還大幅低於基準水平，明顯不太合理。至於開發成本，則是另一個老生常談的情況。

有人可能會說了，技術發展那麼快，遊戲產業難道沒有降低成本的做法嗎？確實有，比如一些遊戲引擎已經提供了很成熟的開發模板，而像育碧這種的流水線專業戶，也在嘗試靠AI 來填充開放世界地圖的數據，間接解放設計師的雙手。

即便如此，3A 遊戲的整體成本仍處於入不敷出的狀態，一些頂級遊戲甚至已經變得和荷里活大片一樣龐大了：它們的耗資達到了數億美元，需要動用到兩三百人的團隊，並花費數年時間才能看到成果，屬於真正的「高投入、高風險和高回報」產業。

遊戲調研機構IDG Consulting 也做了一個類比，在2005 年，EA 公司開發《Madden NFL》這樣一款3A 遊戲，只需要花費2500-3500 萬美元。但到了2020 年，開發同樣一款類型的遊戲，則需要投入7500 萬-1 億美元左右，成本翻了兩三倍，開發時間也更長，而且可能還不包括廣告營銷的投入。

Sony旗下獨占遊戲的歷代銷量，PS4 時代基本都是以千萬計算。（Techspot）

在這樣的成本下，遊戲公司只能寄希望於更高的銷量，來彌補開發成本的支出。這也是為什麼，幾年前一款3A 遊戲只求百萬份的銷量，就可以發喜報對外吹噓一番，放到現在，就算拿下了七八百萬份的銷量，對於一些大製作遊戲來說也只是剛到「及格線」。何況，你也不能保證自己每一代都能賣得很好，「銷量暴死」的風險是隨時存在的。

至此，60 美元的平衡也逐漸被打破了，明眼人都知道，如果真的想要在現有價格體系下保持盈利，只靠銷量是不行的，遊戲公司們也只能另尋他法。

2. 標準價只是一個「幌子」，現在玩家掏的錢並不少

很快，DLC、擴充包、季票和戰鬥通行證等新的盈利模式相繼到來，還有手游中常見的氪金（課金）開箱，這些持續付費的情況在過去兩三年裡快速滲透到了各大平台，也是遊戲公司追求「長線收入」的例證。

人們起初並不反感它，畢竟很多玩家也知道遊戲公司想賺錢，而在遊戲本體之外加入「付費內容」，本身就是一種「曲線救國」的做法。真的不喜歡，不買就是了，你依舊可以很老實地只花60 美元，去玩最應該被享受的內容。但遊戲公司卻不希望讓你維持過去的購買習慣。

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賣DLC 已經成了一個很誘人的生意，畢竟遊戲公司可以直接將它們放在數字平台上銷售，從而不需要考慮分成、實體生產和運輸的問題，然後獲得比賣本體更充裕的利潤。而為了增加DLC 的購買率，有的廠商索性直接將游戲的一部分內容切出來，然後再單賣一次，這種做法已經變得越來越盛行。要不，就是在遊戲發售時，宣傳未來1-2 年的更新計劃，讓你預先支付費用，感覺就像是提前購買了一個年度會員服務。

所以，現在你看到的一些60 美元大型遊戲，首發時就已經不是完整的了：一部分劇情已經被挪到了DLC 中，那些標榜著「本體遊戲之外的小內容」，正漸漸成為和本體一樣重要的產物。有些遊戲在上市時還會有「豪華版」、「黃金版」等包含了擴展包、原聲碟或是鐵盒包裝等在內的版本，價格在70-100 美元不等，或許它們才是遊戲公司心中的「理想價格」。

最終，看似遊戲本體還是維持在60 美元，但如果你把DLC、擴充包等額外投入都算進去的話，玩家為單款遊戲付出的金錢，早已經超過了這個數字。

現在稍微有名氣的遊戲，都會發行3-4 個版本。（《THE LAST OF US》宣傳圖片）

玩家們會對70 美元的新定價表達不滿，主要也是因為這些「額外收費內容」的存在。畢竟，就算成本水漲船高，遊戲本體價格不變，但玩家們也在為DLC 和內購機制買單，遊戲公司也因此獲益。原本的「一口價買賣」標準，現在只​​不過是一層沒有掀開的「幌子」而已。

更重要的是，在60 美元和3A 遊戲掛鉤的當下，很多玩家已經從心理層面設定好一個預期值，判定自己可能會獲得的體驗。這就像是你預期花5000 元，可以買到一款沒什麼短板的Android 旗艦機；預期花一萬元，可以搞定一台中高端配置的遊戲本一樣，60 美元也可以視為3A 遊戲的「心理承受價」，一旦超出，玩家理應會要求更多。

但花70 美元，真的就能獲得比「60 美元標準」更充實的內容，或是更少的DLC 和內購項目嗎？這是廠商需要說服玩家的，如果只是因為畫面好看點，加了點光追技術，人們顯然不會心甘情願多掏這10 美元。

3. 一款遊戲值多少錢，誰說了算？

在2K Games 宣布了漲價後，有朋友就向我吐槽說，NBA 2K 是屬於最沒有底氣漲價的那類作品：「它也不看看自己靠氪金賺了多少錢。」在他看來，NBA 2K 是屬於那種每年固定一作，拿著版權更新數據，再翻新下畫面，卻不會在玩法上有太多變化的遊戲。只要不是爛到令人髮指，熱愛籃球遊戲的玩家還是會乖乖掏錢。

這種遊戲類型的壟斷，或許才是2K Games 敢漲價的理由。他們可以認為，這60 美元的價值，只有自己能提供，所以就算漲到70 甚至是80 美元，也不用擔心有人和它產生競爭。

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但其它類型的遊戲就沒法這樣「躺著賺錢」的底氣了，它們有競品，也可以被替代，值不值這個價，往往是由玩家來衡量的。比如說GTA 或是使命召喚，對聯機玩家們來說，掏60 美元，肯定不是因為看中那數十小時的單機內容，更多還是多人聯機的部分，而這一塊的遊玩時間是上不封頂的，玩得越多，就越能凸顯出60 美元的價值。

但換成是一名休閒玩家，花三四百元買了一款動物之森，然後沉迷上百小時撿樹枝，也肯定比買NBA 2K 這樣的「車槍球」遊戲要划算得多。

換成是一名休閒玩家，花三四百元買了一款動物之森，然後沉迷上百小時撿樹枝，也肯定比買NBA 2K 這樣的「車槍球」遊戲要划算得多。（《動物之森》遊戲截圖）

雖然上述幾款遊戲都是「60 美元標準」下的產物，可實際帶來的遊戲樂趣卻因人而異，此時對玩家來說，也很難用60 美元去衡量一款遊戲的價值。但若是真的出現了漲價，遊戲公司能討好的，大概也只有認可自己的那部分玩家群體了，具體又會帶來哪些連鎖反應，則更像是一個需要試驗的過程。

前幾天，負責Sony遊戲業務的SIE 前總裁Shawn Layden 還表示，目前3A 遊戲的價格確實需要「一些彈性」，但也不意味著遊戲公司應該在成本上無止境地投入下去。他更希望看到更多3A 遊戲能重回12-15 小時的體量，而不是總是去花5 年時間，開發一個80 小時的重度作品：

就像是一個經過精心打磨的文學作品或電影一樣，我們可以讓內容變得更緊湊，但也更吸引人。 Shawn Layden

的確，並不是所有的遊戲，都一定要追求擬真畫面，或是近乎無限的遊戲內容。業內也有很多優秀的純敘事向、沒有多人模式和後付費設計的中小型作品，體量不大，但勝在完成度夠高，也照樣能獲得市場的認可。

對玩家來說，能靜下心來，花費短暫週末就能完成通關的遊戲，又何嘗不是一次充足的體驗。

【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：我快買不起PS5 遊戲了】