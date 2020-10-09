知名音Game《太鼓之達人》相信是不少80、90後集體童年回憶，大家兒時有玩PSP或者去機舖都好難未打過這款經典節奏遊戲，近年也有移植至Switch，香港地高手玩家也是卧虎藏龍。今年11月，《太鼓之達人》竟推出大量周邊產品，目不暇給，擁躉們要注意了。

人氣音樂遊戲《太鼓之達人》Bandai Namco官方授權主題周邊產品，推出多項精品，有攬枕被、手機殼、地墊、雨傘、背囊、鎖匙扣甚至行李箱：

👇👇👇太鼓之達人2020年超激多周邊精品👇👇👇

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只能話，個登機Size行李喼幾靚，深紅尤其好睇，但可惜現在無得飛情況下，都少機會用到了。點都好，《太鼓之達人》主題周邊精品系列預定於11月26日上市。預訂由即日起至10月26日，都不是剩低好多時間。有興趣的讀者可到以下銷售點選購：

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