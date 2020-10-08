Google Arts & Culture App一直介紹世界各地的文化藝術，而最近他們新增一個有趣新功能--AR Art Filter，共有五個濾鏡，以後自拍的時候，就可以變成梵高啦！

進入App後，點撃Turn yourself into Vincent van Gogh就可。

眾所周知，《半澤直樹》的人物角色表情多多，不知道套上濾鏡之後，效果會不會變得很好搞笑呢？尚有一眾女神跟藝術品、名畫相配，會否跟她們氣質違和？快點按入藝人示範，記得一定要看到最後一張！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻5款Filter眾星相【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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除了拍照亦可拍成影片，不過它不能使用相簿中的照片，只能夠自拍。套上濾鏡之後，就可秒變戴珍珠耳環的少女，或者變成梵高，大家不妨下載秒變名畫模樣吧！

最後分享一下小編的梵高自畫像！真心大家一定要試試露齒笑，試了就會明白為何梵高不畫牙齒！

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為紀念「超級瑪利歐兄弟 35週年」，任天堂推出《Super Mario Bros.™ 35》並免費發布，讓Nintendo Switch的玩家於2021年3月31日前免費下載遊玩！除了這個免費Game，Switch E-shop 尚有不少無需付費的遊戲，而且評價不錯，絕對值得推薦！

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