根據外媒 Stevivor 的報導，《NBA 2K21》在遊戲中插入了無法跳過的廣告，無論你是 PS4、Xbox One 或是 PC 版的玩家。

以下為 Stevivor 網站公開的影片，當他們進入《NBA 2K21》MyTEAM 第二賽季第七集時，在預錄影片前會先播一段Oculus Quest 2 VR裝置的廣告，不僅無法跳過，整個讀取也變得更長。根據Stevivor指出，就算你是使用搭載SSD硬碟的電腦也一樣。

▼▼▼2K21中加入一段無法跳過的Oculus Quest 2廣告，竟然還有價格▼▼▼

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一般來說，玩家們常常能夠在手機平台上的免費遊戲中看到廣告的播放，然而，《NBA 2K21》雖然有微交易的選項，但基本上仍是一款價格完整的付費遊戲，依照玩家購買的版本不同，最高的價格可以達到 100 美元，而次世代主機的版本，價格還會上漲到70美元，讓許多玩家更加不滿，然而在《NBA 2K21》於今年 9 月剛剛推出時，其實並沒有出現類似的現象。

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《NBA 2K21》目前已經獲得了比前作《NBA 2K20》還要更低的評分。本作的 PS4 版在 Metacritic 網站上更是獲得 68 分的媒體均分，甚至還因為玩家的負評轟炸而獲得 0.9 分的慘淡評價。

《NBA 2K》系列近年來也常常因為遊戲中的微交易內容而不斷受到各界的批評，尤其是因為玩家們已經付費購買了遊戲本體。而這次加入廣告影片之後，勢必會再次引起另一波的爭議，也衝擊了這個系列的名聲。在這之前，EA 的格鬥競技遊戲《UFC 4》也曾經一度在遊戲中每場賽局之間加入無法跳過的廣告，但隨後也因為玩家的批評而將其移除。

本作也預定會在PS5、Xbox SX版本上推出。有趣的是，次世代主機皆標榜高速的讀取功能，《NBA 2K21》是否會為了廣告而抑制讀取時間，值得注意。

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