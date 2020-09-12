【Kobe】Rapper尼拉特憑歌寄意　新曲《Kobe》收錄於《NBA2K21》

拓荒者當家球星尼拉特（Damian Lillard）是球圈中數一數二熱愛饒舌音樂的人，他不時以DAME D.O.L.L.A身份發表音樂新作品，甚至諷刺時弊。隨着拓荒者在季後賽出局後，尼拉特暫時放下籃球，專注音樂創作。最近尼拉特與知名Hip Hop歌手Snoop Dogg及Derrick Milano合作，發表全新單曲《Kobe》，向一代傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）致敬。

尼拉特在NBA復賽後一直創造奇蹟，先是逆轉灰熊以第8名奪得西岸季後賽資格大鬥湖人。拓荒者面對湖人更率先取得一勝優勢，雖然最終被湖人連贏4場出線，不過拓荒者每場在尼拉特、CJ麥哥林（CJ McCollum）及安東尼（Carmelo Anthony）拼盡每一刻的表現，讓球迷留下深刻印象。

尼拉特帶領拓荒者搶得季後賽資格。（Getty Images）

暫時放下籃球回歸家庭生活的尼拉特，除了享受與兒子的天倫之樂外，他重拾創作音樂的事業，為今年初因直升機墜毀離世的湖人傳奇高比拜仁（Kobe Bryant）獻上一首歌曲《Kobe》。尼拉特與著名Hip Hop歌手Snoop Dogg及Derrick Milano合作，憑歌致意，表達他們對Kobe的欣賞之情。

回歸家庭生活的尼拉特做好父親的責任，抱住熟睡的兒子。（Damian Lillard instagram）

歷代《NBA 2K》封面人物：

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尼拉特與Kobe交情非淺，一張他獨自坐在場館內靜靜緬懷離世Kobe的照片，流露出絲絲哀傷與不捨。這份對Kobe的思念及尊敬，造成他這次創作的動力，「當我知道自己成為今年2K封面人物，Kobe將為傳奇版封面人物時，便決定透過讓2K收錄歌曲的方式，用音樂向Kobe致敬。」經過一番潤飾、後製，一首向Kobe致敬的歌曲便就此誕生，歌詞中亦不乏敬意。此曲亦會收錄於2K內，大家可以邊在遊戲中努力職業生涯外，與尼拉特一同向傳奇致敬。

尼拉特不捨Kobe驟然離去。（Damian Lillard instagram）

歌詞中文大意（按圖放大）：

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同場加映，2KMy Player各項潛力調教設定（按圖放大）：

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同場加映，《2K20》Top 30球員逐個睇：