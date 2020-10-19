在最近於 PS4 主機上推出的 8.00 系統更新中，Sony 加入了一個與派對功能中的語音聊天系統有關的全新功能，並且證實將會在 PS5 主機推出時正式上線。而在啟用這項功能之後時，玩家在進入聊天室後都會看到語音聊天內容可能會「被人錄下」的警語。

對此，不少玩家都對於這樣的功能感到非常擔憂，甚至還出現Sony 可能會利用錄音功能監聽玩家的陰謀論。對此 PS英國客服官方推特「Ask PlayStation UK 」就回覆了在推特上有疑慮的玩家，保證他們絕對不會擅自錄下玩家的派對聊天內容。

（Twitter@_Minii17圖片）

隨後官方也在8.00的更新公告中，再次正式對外聲明：

在此更新之後，用戶將會看到「派對安全」相關通知，告知派對內的語音聊天可能會被錄音。為調解而設計的語音聊天錄音功能將在PS5上市時一併推出，可讓用戶在PS5上錄下其語音聊天並提交供調解審核。目前用戶會在PS4上看到的彈出視窗是告知當你跟PS5用戶（上市後）進行聊天，他們可以提交那些在PS5主機上的錄音給SIE使用。

此舉是為了方便玩家檢舉騷擾或不當內容而設計的，然而一些人也擔心會有被濫用的可能。

👇👇相關圖輯：PS5全新選單介面 12重點功能👇👇

+ 7 + 7 + 7

這次8.00更新的風波還不只如此，派對與訊息聊天的群租被綁在一起，公開派對與私人派對也被取消，若要加入派對需要先加入群組，造成許多麻煩，遭許多玩家批評反人性，非但沒有比較好，反讓許多玩家想轉用其他語音通訊軟體。不過也有人認為，這是為了方便統一管理不當內容審查才做的整合。至於其他還有網友回報出現無法連線，甚至當機的狀況。看來在推PS5上市前，Sony還是先安撫好這群怒火中燒的PS4玩家比較好。

👇👇相關圖輯：PSN條款加入國安法？玩家改名從此有禁忌？👇👇

👇👇有網民嬲到擲爛PS4👇👇

+ 2 + 2 + 2

👇👇👇相關圖輯：PS5日媒實機試玩重點感想👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

延伸閱讀：

《NBA 2K21》被置入無法跳過的廣告，讀取時間還變長

《碧藍幻想 Versus》DLC角色「卡莉歐斯托蘿」20日參上，技能PV影片公開

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】